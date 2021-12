Arrivano riscontri particolarmente interessanti per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20, considerando il fatto che il rilascio dell’aggiornamento con Android 12 potrebbe essere effettivamente ad un passo, stando almeno alle informazioni che risultano disponibili in occasione della vigilia di Natale. Dopo aver ricevuto la patch di dicembre, come avrete notato con il nostro approfondimento di alcuni giorni fa, questo venerdì bisogna guardare verso il futuro a medio termine per la serie lanciata sul mercato nel 2020.

Riscontri ufficiali sul Samsung Galaxy S20 in ottica aggiornamento Android 12

Alcuni elementi interessanti sul Samsung Galaxy S20, in relazione alla diffusione dell’aggiornamento con Android 12 in versione stabile ed ufficiale, ci arrivano direttamente da SamMobile. In particolare, la fonte afferma che a detta del responsabile delle operazioni beta di Samsung in Corea, la società sarebbe attualmente impegnata a “preparare ad aprire la versione ufficiale” di Android 12 e One UI 4.0 per la serie Galaxy S20 e che non verranno rilasciate nuove beta nei Paesi in cui sono in corso i beta test.

La notizia è di un certo rilievo, in quanto certifica che gli il colosso asiatico sia sia nei tempi previsti per rilasciare l’aggiornamento pubblico ufficiale per tutti coloro che negli ultimi due anni hanno deciso di acquistare i vari Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Nel dettaglio, la distribuzione del pacchetto software, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe partire a gennaio. Inutile dire che quella fase interesserà anche l’Italia, come sempre esclusa dal programma beta di questo produttore.

Situazione abbastanza chiara sull’aggiornamento impostato su Android 12, a meno che il colosso coreano non decida di sorprendere i possessori di un Samsung Galaxy S20 con il rollout del tanto atteso upgrade prima dell’inizio del nuovo anno.