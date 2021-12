Hawkeye 2 ci sarà? È ciò che sperano in molti dopo il finale di stagione. In breve tempo, la serie Marvel incentrata su Occhio di Falco e la sua protégé Kate Bishop è diventata uno degli show più apprezzati grazie alla sua genuinità nel sapersi collegare ad altre produzioni della Casa delle Idee.

Il sesto e ultimo episodio sembra aver chiuso questa parte di storia, spalancando invece le porte all’annunciato spin-off sul personaggio di Echo. Per quanto riguarda i due protagonisti c’è invece speranza di rivederli ancora sul piccolo schermo con Hawkeye 2?

A questa domanda ha cercato di rispondere uno dei registi della serie tv, Rhys Thomas, che ha diretto il pilot e il finale. A differenza di WandaVision, finora unico show Marvel concepito come miniserie (The Falcon and the Winter Soldier dovrebbe continuare in qualche forma, mentre Loki è stato rinnovato per una seconda stagione), l’ultimo episodio di Hawkeye non è stato dichiarato come “il finale” definitivo.

“Non posso parlare di progetti futuri nella tradizione della segretezza“, ha spiegato Thomas nel corso di un’intervista con Collider. Tuttavia ha acceso qualche speranza: “Non sai mai come verrà accolto uno show in uscita. Però è stato incredibile vedere come il pubblico lo abbia accolto calorosamente e lo abbia apprezzato. Ed è stato fantastico vedere il personaggio di Hailee [Steinfeld, Kate Bishop, ndr] adagiarsi così bene nel MCU. Ho adorato camminare nel mondo del MCU e mi piacerebbe molto farlo di nuovo”.

Il finale di Hawkeye ha visto anche Kate Bishop interagire di più con Yelena Belova. Il passo successivo sarebbe quello di vederle insieme rispettivamente come le nuove Occhio di Falco e Vedova Nera, raccogliendo così l’eredità di Clint Barton e Natasha Romanoff.

Quando Collider ha scherzosamente proposto una serie spin-off sui due personaggi, Thomas si è detto entusiasta all’idea: “Non dirlo a me. Sarebbe ottimo. È una serie che si scrive da sola, a tema Thelma e Louise“.