WhatsApp è utilizzato da tantissimi utenti di tutto il mondo per comunicare davvero con chiunque e spesso si ha intenzione di mantenere queste conversazioni virtuali assolutamente segrete, evitare quindi che occhi indiscreti possano leggerle. A tal proposito esiste una funzione alquanto importante che potrà proteggere le chat di WhatsApp, nessuno avrà modo di poterle leggere. In genere, per poter leggere i messaggi WhatsApp di un’altra persona bisogna inevitabilmente avere accesso al suo smartphone.

Spunti su come preservare la privacy delle proprie chat WhatsApp

Altro contributo sul tema privacy WhatsApp, dunque, dopo quello di qualche giorno fa. Siamo però ormai in un periodo in cui tutti utilizzano uno sblocco per il proprio device, che sia facciale, con l’impronta digitale o semplicemente con un codice numerico. Bisogna quindi superare prima questo scoglio per poter recarsi poi sull’app di WhatsApp della persona che si ha intenzione di spiare e non è di certo semplice farlo.

Se però lo smartphone risulta attivo perché si sta ascoltando ad esempio qualche canzone su Youtube e lo si lascia incustodito, qui il device è vulnerabile e chi vuole conoscere i vari contenuti presenti su WhatsApp può farlo in tutta tranquillità. Per questo è necessario apportare un’ulteriore forma di protezione che riguarda in modo specifico proprio WhatsApp e non più lo smartphone.

Le chat di WhatsApp potranno essere protette in maniera assolutamente semplice e senza dover optare per un trucchetto proveniente da un’applicazione secondaria. Tutto ciò che bisogna fare è cliccare sui tre puntini in alto a destra che ritroviamo sulla famosa app di messaggistica, qui basterà selezionare Impostazioni, Account, Privacy ed infine recarsi su Blocco con impronta digitale.

Ecco il tasto magico che potrà consentirvi di proteggere le chat di WhatsApp da occhi indiscreti, nessuno potrà più accedervi, nemmeno quando sarà stato in grado di sbloccare lo smartphone. Solo infatti la vostra impronta digitale potrà aprire l’app di messaggistica e renderla chiaramente utilizzabile. Parliamo di una funzione presente già da un po’ di tempo su WhatsApp, ma che evidentemente era rimasta sconosciuta a molti.