Il concerto di Capodanno Mediaset a Bari si sposta e saluta la piazza, inizialmente scelta come location per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno.

Diverse le città italiane ed estere che hanno annullato del tutto i festeggiamenti del Capodanno. Tra queste anche Bari, costretta a rinunciare all’evento in piazza di Canale 5.

Il Capodanno Mediaset a Bari non verrà però completamente cancellato. Si sposterà al chiuso, in teatro. Resta la diretta sui canali Mediaset e nelle radio del gruppo.

Lo spettacolo non si terrà più in piazza Prefettura e si sposterà all’interno del Teatro Petruzzelli. Lo ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo un incontro con gli organizzatori dell’evento. Alla base dei motivi della sofferta decisione, le misure di contenimento dei contagi da Covid che portano a rinunciare ad ogni sorta di spettacolo che possa generare assembramento.

A condurre il concerto di Capodanno Mediaset a Bari sarà Federica Panicucci, confermata alla conduzione dell’evento nonostante lo spostamento. Verrà trasmesso su Canale5 e sulle radio Mediaset e Radio Norba il 31 dicembre in prima serata.

“Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari“, aveva spiegato il sindaco della città, ancor prima del nuovo decreto che in realtà vieta del tutto, adesso, gli spettacoli in piazza.

Il nuovo provvedimento sarà valido fino al 31 gennaio.

Per la partecipazione allo spettacolo che segna l’addio al 2021 e il benvenuto al 2022, sono previste le stesse modalità già comunicate, come da ultime disposizioni del Ministero della Salute. Il pubblico dovrà accedere mostrando il green pass e i posti a sedere saranno già assegnati.