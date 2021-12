Bobby Solo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso ha eseguito, come solo lui sa fare, tre canzoni natalizie: Jingle bells, Blue Christmas, I’ll be home for Christmas. La sua voce e il suo tocco sulla chitarra sono unici. Ad accompagnarlo c’erano: Loredana Repele alla tastiera e Filippo Dallamagnana alla batteria.