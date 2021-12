Torna Sanditon su La EFFE, con l’intera prima stagione del period drama ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Il canale 139 di Sky ha deciso di riprogrammare la serie in costume inglese a partire dalla vigilia di Natale, coi primi due episodi in replica il 24 dicembre in prima serata.

Il debutto di Sanditon su La EFFE risale al settembre 2020: la serie di ITV, interpretata da Rose Williams e Theo James nei ruoli principali, è la storia di una classica eroina dei romanzi della Austen, Charlotte Heywood, ragazza schietta. anticonformista e di buoni sentimenti, che si trasferisce nella nuova località balneare di Sanditon durante l’era della Reggenza. In un’epoca di importanti cambiamenti sociali, tra lotte di classe e nuovi costumi che si affermano tra le generazioni più giovani, la protagonista vive avventure sorprendenti e vicissitudini sentimentali che la porteranno ad ambientarsi ben presto nella ridente cittadina sul mare.

Il ritorno di Sanditon su La EFFE a Natale 2021 apre la strada all’arrivo della seconda stagione attualmente in produzione: inizialmente cancellata dopo un finale aperto, la serie è stata poi rinnovata per due stagioni dopo una vigorosa protesta del pubblico. Nel nuovo capitolo ci saranno tante new entry ad affiancare Rose Williams nei panni di Charlotte, mentre manca Theo James nel ruolo di Sidney, a causa di un conflitto d’impegni (l’attore sta girando la nuova serie HBO La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo).

Dopo la prima stagione di Sanditon su La EFFE è auspicabile che anche la seconda venga trasmessa dalla rete appartenente al gruppo Feltrinelli, probabilmente nel corso del 2022 dopo il debutto internazionale a marzo su ITV nel Regno Unito e su PBS negli Stati Uniti.

