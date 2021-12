Le feste sono arrivate e cercate qualche film e serie tv Netflix a Natale da vedere assolutamente? Ecco qualche titolo da non perdere e che potete guardare sotto l’albero, sia da soli che in compagnia di tutta la famiglia.

Film Netflix da vedere a Natale

Love Hard

La romantica commedia natalizia di Netflix vede Nina Dobrev (The Vampire Diaries) vestire i panni di una giovane scrittrice online diventata famosa con le sue storie di appuntamenti disastrosi.

Stanca, però, di essere single, Natalie conosce Josh su un app di incontri e si convince sia il partner perfetto. Decisa a fargli una sorpresa, la ragazza si organizza per andarlo a trovare ma davanti non si trova la stessa persona che aveva visto nel profilo sulla app e capisce di essere stata ingannata.

Love Hard è una piacevole rom-com, perfetta da guardare la sera di Natale.

Don’t Look Up

Un cast stellare per il nuovo film di Adam McKay: Don’t Look Up è un disaster movie esilarante, una satira politica e sociale sul nostro presente.

Due astronomici (Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) intraprendono un tour mediatico per convincere la popolazione mondiale dell’imminente arrivo di una cometa che distruggerà la Terra. Il loro problema? L’intransigenza del Presidente USA (Meryl Streep).

Dissacrante ma anche riflessivo, Don’t Look Up è il film ideale per chi vuole passare un Natale all’insegna della spensieratezza con un gruppo di attori da Oscar.

È Stata la Mano di Dio

L’ultimo lavoro di Paolo Sorrentino, che potrebbe riportare l’Italia agli Oscar dopo La Grande Bellezza, è un film molto personale e semi-biografico.

Napoli, anni ’80. Fabietto, come tutti i suoi coetanei appassionati di calcio, attende con impazienza l’arrivo di Diego Armando Maradona. L’evento gioioso, però, sarà accompagnato da una grande tragedia.

È Stata la Mano di Dio è il film giusto per chi durante le feste vuole emozionarsi con il grande cinema d’autore.

Spider-Man: Homecoming

Per le festività natalizie c’è spazio anche ai supereroi. In occasione dell’uscita nelle sale di No Way Home, ultimo capitolo dello Spider-Man con Tom Holland, su Netflix impazza Homecoming, l’inizio della trilogia del nuovo Uomo Ragno.

Un film che non ripercorre le origini di Peter Parker, che vediamo già perfettamente nei panni di Spider-Man alle prese con un pericoloso avversario, l’Avvoltoio interpretato da Michael Keaton. Ad aiutarlo e fargli da mentore c’è Tony Stark, alias Iron Man.

Il Potere del Cane

Uno straordinario Benedict Cumberbatch, che potrebbe vincere il suo primo Oscar con questo film, è il protagonista dell’adattamento del romanzo western di Thomas Savage, premiato a Venezia per la miglior regia.

1925. George e Phil sono due fratelli che possiede un ranch nel Montana. Quando George sposa la giovane vedova Rose e la porta a vivere nel ranch, Phil inizia a prendere di mira la donna e suo figlio Peter, tormentandoli senza sosta. Le conseguenze saranno sconvolgenti.

Serie tv Netflix da vedere a Natale

La Casa di Carta

Un must di Netflix in grado di scalare le classifiche delle serie più viste e richieste: in brevissimo tempo, La Casa di Carta è diventato un fenomeno mondiale, superando i confini della Spagna, dove è stata prodotta.

Tutto inizia con una grossa rapina in banca, alla Zecca Reale. Per riuscire nel suo piano perfetto, un astuto criminale recluta otto persone che non hanno nulla da perdere.

Cinque stagioni da guardare tutte d’un fiato durante le feste natalizie.

Emily in Paris

Una serie che si odia o si ama, ma tutti sono concordi su una cosa: Emily in Paris è glamour. Lily Collins interpreta un’americana del settore marketing che accetta di trasferirsi nella capitale francese per lavoro. Il suo scopo? Diffondere la cultura del suo paese. C’è un solo problema: Emily non sa una parola di francese.

Una serie frizzante e alla moda ma non esente dai cliché – e perciò molto criticata dai francesi. Però si guarda in un batter d’occhio.

The Witcher

Spettacolare serie fantasy, basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, diventata un prodotto di culto. La storia è ambientata in un mondo popolato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, dove l’equilibrio è sempre instabile. Dopo una prima stagione introduttiva e piuttosto confusionaria (colpa di una narrazione che mescola le linee temporali), la seconda entra nel vivo dell’azione con grandi colpi di scena.

Il protagonista è Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri che non ha niente da perdere. Intorno a lui, il mondo è in lotta con l’impero di Nilfgaard che cerca di espandere il suo territorio. La persona chiave di questa guerra è la principessa Ciri, inseguita da Nilfgaard. Il suo destino è legato a Geralt che dovrà condurla ad accettare il suo posto nel mondo.

Squid Game

La serie sudcoreana di Netflix è un altro fenomeno della piattaforma. Violenta e spiazzante, Squid Game mette in scena la differenza di classe sociale ed esplora cosa si è disposti a fare pur di diventare ricchi.

Centinaia di persone con problemi economici accettano di partecipare a una serie di giochi per bambini dai risvolti (a loro insaputa) mortali. Tutto pur di vincere un’ingente somma di denaro che cambierà le loro vite. Ma i soldi fanno davvero la felicità?

The Silent Sea

Dalla Corea del Sud arriva un’altra produzione che promette di diventare un altro successo Netflix. La serie è un dramma sci-fi ambientato in un futuro distopico, in cui la Terra ha subito una desertificazione. Un gruppo di scienziati viene inviato in missione sulla Luna per mettere al sicuro un campione, che sperano contenga la chiave per la sopravvivenza del pianeta.

“Una base lunare abbandonata. Una missione con un tasso di sopravvivenza del 10%. Uno per uno, i membri dell’equipaggio muoiono”.