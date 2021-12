Il Huawei P50 Pocket è diventato ufficiale, andando a sfidare direttamente il Galaxy Z Flip 3 di Samsung. Parliamo di un device compatto, naturalmente pieghevole, e decisamente potente, contraddistinto da uno schermo OLED interno da 6.9 pollici e risoluzione pari a 2790 x 1188 pixel, con formato in 21:9 e frequenza di refresh rate a 120Hz. Lo schermo OLED secondario, di forma circolare, è di 1 pollice (risoluzione di 340 x 340 pixel), attraverso cui sarà possibile prendere visione delle informazioni essenziali, come l’ora, la data e le notifiche.

La fotocamera frontale è integrata in un foro collocato al centro del bordo superiore. Il Huawei P50 Pocket è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (supporta solo il 4G), con 8/12GB di RAM e 256/512GB di storage interno. La fotocamera posteriore comprende un sensore principale da 40MP (ottica da 26mm), uno secondario da 13MP (ultra-grandangolare con apertura f/2.2) ed un terzo sensore da 32MP (apertura f/2.2, che si occuperà della resa cromatica). Il device monta una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica rpaida a 40W. Inutile dirvi che il Huawei P50 Pocket è equipaggiato con HarmonyOS (almeno la versione venduta sul mercato cinese), al netto dei servizi Google.

Il prezzo, chiaramente per il territorio locale (ancora non sappiamo se arriverà mai in Europa), è di 8988 Yuan, il corrispettivo di 1240 euro al cambio attuale (modello 8GB di RAM e 256GB di storage interno). Il cartellino è comunque più esoso rispetto a quello del Samsung Galaxy Z Flip 3, il cui costo di partenza ricordiamo partire da 1099 euro (senza tenere conto anche delle tassazioni locali, che farebbero aumentare ulteriormente il prezzo del Huawei P50 Pocket). Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni bianca e nera, oltre che in una particolare versione con finitura oro. Potrebbe interessarvi qualora dovesse arrivare da noi?

Continua a leggere su optimagazine.com