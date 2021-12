Quando inizia Don Matteo 13? Finalmente abbiamo una data di debutto dell’attesa stagione che segna l’addio (o l’arrivederci, non è ancora chiaro) di Terence Hill.

Per Raoul Bova raccogliere l’eredità lasciata da Terence Hill in Don Matteo 13 è un grande peso e non è per nulla semplice. Dopo aver salutato lo storico protagonista, il quale ha deciso di appendere i panni del buon parroco di Spoleto dopo ventuno anni, il suo erede era stato avvistato a ottobre sul set per girare le nuove puntate.

Tornando alla sua messa in onda, Don Matteo 13 salterà il consueto appuntamento a inizio anno, a gennaio, come accadeva in passato. La precedenza sarà data alla seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani, al debutto da giovedì 13 gennaio su Rai1. La serie con Luca Argentero poi lascerà il posto a quella con il nostro parroco di Spoleto, che prenderà il via il 10 marzo per dieci appuntamenti consecutivi. Don Matteo 13 farà quindi compagnia al pubblico per tutta la primavera.

Secondo le informazioni rilasciate lo scorso giugno, la sinossi della nuova stagione vedrà, ancora una volta, l’intramontabile parroco in bici Don Matteo, accompagnato dalla Capitana (Maria Chiara Giannetta) e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Un triangolo capace di creare un racconto dove risate, emozioni e commozione convivono, dando vita a un mondo unico.

Tornano i personaggi della passata stagione: Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e con loro Anceschi, arrivato in città per un’occasione speciale.

Marco cerca di convivere col fatto che tra lui e Anna è finita. La Capitana ha infatti deciso di dare un’opportunità a Sergio, aspettando che finisse di scontare la sua pena. Anna lo aspetta, mentre Marco si è accontentato di essere il suo migliore amico.

Stando alle anticipazioni, i due “amici” saranno alle prese con mille complicazioni con l’arrivo di Valentina, figlia di Anceschi e figlioccia del Maresciallo, che dietro l’apparenza di una ragazza allegra nasconde un segreto che la logora e la fa soffrire. Cecchini, con l’affetto di un padre, aiuterà Valentina a sanare la sua ferita e a fare pace con il passato. Marco si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere.

In canonica arriverà un altro personaggio, Federico, un ragazzone pieno di rabbia che nasconde un cuore d’oro. Don Matteo, Pippo e Natalina aiuteranno questo ragazzo che pensa di non meritarsi nulla a darsi una seconda possibilità.