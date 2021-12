Non è la prima volta che parliamo del comparto fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra. Il modello top di gamma assoluto della serie in arrivo a febbraio è candidato ad essere un dispositivo di punta proprio per quanto riguarda il prezioso comparto. In merito alla possibilità che gli scatti in notturna dell’ammiraglia siano davvero mirabili, ci sono nuovi dettagli provenienti da Ice Universe, l’informatore più autorevole sul mercato in relazione alle prossime uscite hi-tech.

Perché dovrebbe fare la differenza il Samsung Galaxy S22 Ultra in notturna? Il lavoro dei progettisti per la componente è stato duplice: da una parte si ì cercato di migliorare l’aspetto hardware con i 5 sensori disposti a forma di P sul retro della fotocamera e una nuova unità principale con risoluzione da 108 MP. Dall’altra parte, si è lavorato molto anche sull’aspetto software, con l’intervento massiccio dell’AI (intelligenza artificiale) per migliorare i risultati con gli scatti, anche in condizioni particolari. L’apporto dell’implementazione hardware sarà pari al 30%, quello software di ben il 70%.

Scendiamo più nel particolare, proprio per gli scatti in notturna del futuro Samsung Galaxy S22 Ultra. Sempre Ice Universe, ci spiega che per gli scatti in condizione di scarsa luminosità (per la modalità che tiene conto dell’ausilio del sensore di 108 MP), ci sarà un nuovo pulsante specifico che richiamerà l’intervento dell’AI. Quest’ultimo sarà collocato nella parte bassa a destra dell’inquadratura di una scena e includerà opzioni dettagliate per maggiore luminosità e colori nelle foto in notturna.

Insomma, quanto condiviso oggi grazie al leaker Ice Universe, ci conferma (ancora una volta) che il prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra sarà di certo un top di gamma assoluto anche per gli scatti in notturna. Certo, la bontà delle soluzioni hardware e software combinate tra loro andrà di certo confermata con le prove su strada ma i buoni segnali non mancano.

AI can be seen everywhere in Galaxy S22 ultra camera. It can be said that the improvement of S22 ultra camera depends on 30% further improvement of hardware and 70% optimization of software. You can see traces of AI participation everywhere. — Ice universe (@UniverseIce) December 23, 2021