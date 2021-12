Con il trascorrere dei giorni, aumenta il numero di persone che si chiede quando viene pagata la pensione di gennaio 2022 in Italia. Un quesito legittimo, come del resto vi avevamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo, visto che la pandemia ha cambiato le carte in regola, al punto che il governo ha spesso e volentieri anticipato i termini ai quali ci eravamo abituati in passato. Rispetto al nostro ultimo report, in effetti, c’è qualche informazione più specifica ce possiamo prendere in esame.

Capiamo meglio quando viene pagata la pensione di gennaio 2022 in Italia

Dunque, quando viene pagata la pensione di gennaio 2022 nel nostro Paese? Come anticipato nel suddetto articolo, il primo appuntamento in calendario è fissato il prossimo 27 dicembre. Secondo voci di corridoio, infatti, a partire da lunedì prossimo chi ha un conto presso Poste vedrà accreditata la propria quota mensile. Possibile che ci sia un ritardo di qualche ora, ma la timeline dovrebbe essere questa per gli utenti coinvolti.

Chi attende la pensione su conto corrente bancario, invece, dovrà aspettare qualche giorno in più. Fonti vicine all’INPS, infatti, affermano che in questo frangente il termine dovrebbe essere fissato il 4 gennaio. Anche qui, dunque, saldi graduali, probabilmente regolati nel giro di poche ore. Non dovrebbero esserci imprevisti, stando anche alle testimonianze raccolte negli ultimi mesi.

Infine, se vi chiedete quando viene pagata la pensione di gennaio 2022 in presenza, presso gli uffici delle Poste, abbiamo un chiaro calendario. Da lunedì 27 dicembre tocca ai cognomi da A a C. Martedì 28 dicembre tocca da D a G, mentre il 29 dicembre sarà il turno da H a M. Ancora, da giovedì 30 dicembre arriveremo ai cognomi compresi tra N e R, fino al 31 dicembre, da S a Z.