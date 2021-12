Sarà trasmesso in streaming su YouTube il concerto di Natale dei Cameristi della Scala, in diretta dal Duomo di Milano. I grandi maestri che riceveranno omaggio saranno Giuseppe Sarti e Antonio Vivaldi.

Il concerto di Natale dei Cameristi della Scala

Per l’occasione i Cameristi della Scala saranno diretti dal maestro Giulio Prandi, ma ci sarà anche il Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia insieme ai soprani Federico Fiorio e Marta Redaelli con il contralto Marta Fumagalli.

Durante il concerto di Natale dei Cameristi della Scala verranno eseguite le opere Regina Coeli per coro, archi e organi di Giuseppe Sarti. Di Antonio Vivaldi andrà in scena la doppietta RV 128 per archi e basso continuo e il Gloria RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo.

La storia di Giuseppe Sarti è strettamente legata al Duomo di Milano: il maestro e compositore fu Maestro di Cappella dal 1779 al 1787 e nell’Archivio della Veneranda Fabbrica sono ospitate più di un centinaio di opere sacre che Sarti scrisse proprio per il simbolo della città meneghina.

A Milano Antonio Vivaldi scrisse e presentò nel 1721 il suo dramma pastorale in 3 atti La Silvia e l’anno successivo l’oratorio L’adorazione Delli Tre Re Magi Al Bambino Gesù, oggi introvabile. Vivaldi, nato a Venezia, è oggi uno dei maggiori esponenti della musica barocca.

Come seguire la diretta

La diretta del concerto di Natale dei Cameristi della Scala partirà alle 17 di sabato 25 dicembre sul canale YouTube Cameristi Della Scala WebTV e durerà complessivamente 35 minuti.

Gli utenti che desiderano seguire il concerto in streaming potranno collegarsi al canale YouTube menzionato e attendere la diretta in streaming, la cui visione è ovviamente gratuita e rimarrà disponibile sul web anche successivamente alla messa in onda. Il concerto di Natale dei Cameristi della Scala sarà dunque un omaggio al classicismo di Sarti e al barocco di Vivaldi.