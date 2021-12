Sono stati annunciati i concerti di Tiziano Ferro nel 2023, in recupero della tournée precedentemente annunciata. Tiziano Ferro si sarebbe dovuto infatti esibire negli stadi nel 2020. Il tour è stato poi posticipato al 2021 e infine annullato per essere recuperato nel 2023.

Tutti i concerti del tour di Tiziano Ferro verranno recuperati nel 2023 ma c’è una sola eccezione: la data di Cagliari, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. Il concerto a Cagliari è quindi costretto all’annullamento.

Una la modifica al calendario. Per quanto riguarda la Sicilia, lo spettacolo di Tiziano Ferro si terrà ma viene spostato da Catania a Messina, data già presente nel calendario originale 2020.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023 e i biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita su ticketmaster.it, ticketone.it e Vivaticket.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei biglietti già acquistati per i precedenti appuntamenti, potranno essere utilizzati solo per le rispettive date di recupero. Per le tre tappe di Milano, ad esempio, i biglietti del 5 giugno 2020 e del 15 giugno 2021 saranno validi unicamente per il concerto del 15 giugno 2023.



I biglietti per la tappa del 6 giugno 2020 e del 18 giugno 2021 saranno validi esclusivamente per la data del 17 giugno 2023; per accedere al concerto del 18 giugno 2023 bisognerà invece essere in possesso di biglietti acquistati precedentemente per la tappa dell’8 giugno 2020 oppure del 19 giugno 2021.

Di seguito il calendario nel dettaglio.

Le date del tour di Tiziano Ferro nel 2023

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo