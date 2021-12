Manca ancora un bel po’ per vedere Doctor Who 14 (la tredicesima stagione si è conclusa da poco), ma il nuovo/vecchio showrunner Russell T Davies è già al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi.

Tornato nello show per la seconda volta nella sua carriera (Davies ha diretto la serie tra il 2005 e il 2010), lo sceneggiatore ha fornito aggiornamenti nel corso di un’intervista concessa a The Guardian, in cui ha svelato anche qualche indiscrezione sulla data di messa in onda.

“Ho già scritto alcuni episodi”, ha dichiarato. “Il primo uscirà nel novembre 2023: è il 60esimo anniversario della serie”.

Dopo l’annuncio dell’addio di Jodie Whittaker, sono balzati in rete i nomi dei suoi possibili successori. Tra quelli più probabili, uno degli attori protagonisti di It’s a Sin, Olly Alexander, serie ideata dallo stesso Davies. Lo showrunner non ha né confermato né smentito l’indiscrezione, limitandosi a rispondere: “Fate i bravi e smettetela. Non abbiamo ancora scelto nessuno. Stiamo appena iniziando le audizioni”. Anche Alexander ha fatto eco alle parole di Davies, ma dobbiamo fidarci? Probabilmente lo scopriremo solo più avanti.

Anche il nome di Michael Sheen è saltato fuori tra i possibili candidati. L’attore gallese, attualmente impegnato con le riprese di Good Omens 2, si è detto lusingato dal fatto, ma ha smentito categoricamente ogni rumors: “Nessuna di quelle persone che conosco lavora su Doctor Who. Quindi non ho avuto loro notizie. Sarei molto sorpreso anch’io se, quando il Dottore si rigenera, scoprirei essere io il suo successore. Tuttavia, la persona che lo sta facendo lo sa già. E non sono io!”

Con l’annuncio del ritorno di Russell T Davies al timone di Doctor Who 14, molti fan si erano augurati di rivedere alcune vecchie “glorie” del passato, come gli attori David Tennant e Matt Smith, interpreti di due dei Dottori più amati di sempre.

