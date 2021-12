Damiano dei Maneskin sarà Paul Newman al cinema. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione ma rimbalza ovunque in rete. Potrebbe essere proprio il cantante dei Maneskin ad interpretare Paul Newman in un film per il cinema ancora in fase embrionale, un documentario approfondito realizzato in collaborazione con la famiglia dell’attore.

L’indiscrezione arriva in Italia sulle pagine di Novella2000 ma proviene da Oltreoceano. La voce circola tra le strade di Hollywood e vede Damiano dei Maneskin protagonista di un docufilm su Paul Newman, film che dovrebbe anticipare altri progetti relativi al compianto attore americano, la cui scomparsa risale al 2008.

Si parla infatti della pubblicazione di una biografia per raccontare l’intera vita dell’attore, scritta e realizzata grazie alla preziosa collaborazione delle due figlie di Newman che hanno avuto la possibilità di accedere a materiale inedito ed esclusivo del padre.

Registrazioni e altri contenuti, lasciati in eredità alla famiglia, sono stati di grande ispirazione e hanno portato le figlie di Paul Newman a notare l’incredibile somiglianza tra l’uomo da giovane e Damiano dei Maneskin.

“Stanno pensando proprio a Damiano”, quindi, si legge. Il merito è della somiglianza incredibile che porterebbe il cantante ad essere perfetto per vestire i panni dell’attore scomparso nel 2008 e apprezzato in tutto il mondo.

Mancano però conferme ufficiali. Ciò che è noto al momento è la possibilità di un progetto commemorativo, un docs-film la cui data di uscita non è ancora nota, né ipotizzabile. Il progetto, infatti, che verrà forse sviluppato nell’immediato futuro, è adesso ancora nelle sue fasi iniziali relative all’ideazione ed è prematuro aspirare a comunicazioni ufficiali sugli attori coinvolti.

Per Damiano dei Maneskin, però, questo ruolo potrebbe rappresentare il gran debutto al cinema.