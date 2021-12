Perché non regalare un ebook Kindle Amazon per Natale, magari come soluzione davvero last second per uno o più doni dimenticati ma da consegnare ad amici, parenti o anche colleghi? Non c’è da scandalizzarci nel considerare che un gran numero di persone si riduce letteralmente all’ultimo minuto per provvedere ad un regalo, di certo quando i servizi di spedizione dagli store online non sono più garantiti e magari non c’è neanche modo e tempo di recarsi nei negozi fisici. Ecco, proprio in queste occasioni, potrebbe tornare utile recapitare un ebook Kindle con un’operazione che richiederà solo qualche secondo.

Partendo da questa pagina di Amazon Kindle, dello store online più noto si potranno proprio regalare un ebook per Natale, come pure in altre occasioni. I passaggi da compiere sono presto detti, nel seguente elenco:

individuare l’ebook desiderato;

t ra le opzioni di acquisto presenti sull’e-commerce, andrà selezionata la voce “Acquista per altri”;

a questo punto si potrà inviare immediatamente il libro in formato kindle al destinatario attraverso una semplice mail, pure personalizzando il testo di accompagnamento con un augurio personale;

l’e-book donato sarà immediatamente fruibile, scaricandolo su lettore Kindle ma più semplicemente anche su un qualsiasi smartphone o tablet grazie all’app Kindle per Android e iOS.

Tutta la procedura su indicata non prenderà più di un paio di minuti. Si potranno regalare ebook Kindle diversi alla stessa persona, ripetendo più volte la specifica operazione. Al contrario, se si vorrà donare uno stesso libro nel formato esclusivo Amazon ad un numero maggiore di persone (fino a 15 in totale) si potrà anche procedere con un’unica operazione. Tra le opzioni di “acquista per altri” sarà possibile, appunto, scegliere di inviare il link al contenuto per più riceventi e il gioco è fatto. Il servizio di acquisto degli eBook è sempre attivo e non conosce soste.

Continua a leggere su optimagazine.com