A pochi giorni dal Capodanno in piazza 2022 restano ancora tanti interrogativi. Nelle scorse settimane abbiamo visto annullare gli eventi nelle città più grandi, da Milano a Roma, per via del persistere dell’emergenza sanitaria e della proroga dello stato di emergenza al mese di marzo. Di conseguenza le amministrazioni locali sono corse ai ripari e, nella previsione di un sovraffollamento delle piazze, hanno decretato l’annullamento degli eventi per celebrare l’ultima notte del 2022.

A non subire le restrizioni dovute al rischio contagi da Covid-19 troviamo Bergamo, con il concerto gratuito de La Rappresentante Di Lista presso piazzale degli Alpini con la conduzione di Vittorio dei Camillas. A Carpi presso il Teatro Comunale si esibirà Paolo Belli per accogliere l’anno nuovo. A Modena ci saranno Colapesce & Dimartino presso il Teatro Comunale,

A Cesena ci saranno Mirko Casadei e Roy Paci in piazza del Popolo, con il divieto assoluto di sostare sotto il palco per ballare. Il pubblico dovrà restare rigorosamente seduto. Ad Alghero, in Sardegna, presso la Banchina Dogana del Porto ci sarà Giusy Ferreri.

Restando sulle isole, a Messina ci sarà un palco interamente dedicato alla cantantessa Carmen Consoli, ma ci sarà anche Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band. Dopo la mezzanotte si terrà un DJ Set accompagnato dal Marvan Dance Group. L’ingresso a Piazza Duomo sarà limitato a 6000 persone, che per accedere dovranno esibire il super green pass.

A Napoli è stato annullato il concerto previsto in Piazza del Plebiscito, ma è stato confermato lo show al Maschio Angioino che però sarà senza pubblico e trasmesso in diretta sulle reti locali napoletane. Dalle 21 alle 23 ci saranno di DJ Marco Messina e Irene Ferrara, e si prevedono tanti ospiti.

Questi, per il momento, gli artisti confermati per il Capodanno in piazza 2022, una ricorrenza che anche quest’anno subisce gli effetti delle restrizioni.