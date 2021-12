C’è stato nelle ultime ore un nuovo teardown da parte dell’app WhatsApp Beta per Android, scoperto come al solito dai colleghi di WabetaInfo e che ha evidenziato nuove funzionalità in arrivo per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Il team di sviluppo di WhatsApp cerca di proporre sempre novità che consentano di migliorare tale app e questa volta riguardano nel dettaglio le emoji animate. Scopriamo, a questo punto, cosa sia emerso dall’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp.

Le modifiche introdotte per i cuori con il nuovo aggiornamento WhatsApp a Natale

Indicazioni che integrano quanto riportato in mattinata sugli stickers. Si tratta di rendere le emoji automaticamente animate e che hanno come protagonisti i cuori inviati all’interno delle chat. Qualche sentore di questa novità era stato visualizzato anche qualche tempo fa, ma riguardava nello specifico solo il cuore rosso che diventava animato in modo automatico quando lo si inviava all’interno di una chat.

Con quest’ultima novità avvistata nella beta di WhatsApp la possibilità di rendere il cuore pulsante, quindi animato, riguarda questa volta tutte le colorazioni. Se quindi si invia singolarmente un qualsiasi cuore colorato, questo apparirà animato all’interno della chat. Bisogna come sempre precisare come per ora tale novità sia in fase di sviluppo e quindi non risulta essere disponibile a livello pubblico.

Nemmeno però chi è iscritto attualmente al programma beta di WhatsApp ha avuto modo di poter notare questa novità che riguarda le emoji animate, ma visto quanto emerso da WabetaInfo, non dovrebbe tardare molto ad essere disponibile anche per chi è iscritto sia all’app Android che iOS in versione beta.

Si tratta di un piccolo dettaglio che sicuramente non rivoluziona il modo di comunicare tra i vari utenti, ma sarà bello poter inviare un cuore colorato pulsante all’interno di una chat, rendendo la conversazione più colorata e piacevole. Si attende quindi solo la diffusione su larga scala di questo aggiornamento di WhatsApp, anche se bisognerà attendere un bel po’ prima che arrivi a livello pubblico.