Brian May guarito dal Covid-19. A farlo sapere è lo stesso leggendario chitarrista dei Queen, che nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i fan mostrando il test anti Covid-19 positivo. Da quel giorno l’artista ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower, discutendo sull’importanza delle restrizioni, dei vaccini e della prevenzione, ma soprattutto con un certo tono polemico verso il governo britannico. Brian, infatti, ha supposto di aver contratto la variante Omicron ma “qui in Inghilterra nessuno ti dice quale variante hai contratto”.

Brian May guarito dal Covid-19

Due giorni fa the Doctor aveva scritto di aver accusato sintomi lievi: “Ho accusato congestione, febbre e tosse ma non ho mai perso il gusto e l’olfatto e – cosa più importante – non ho mai avuto difficoltà respiratorie“.

Non è mancata l’occasione in cui Brian May si è scagliato contro i negazionisti del Covid-19 che sin dal principio hanno considerato la pandemia come un falso. “Io con questa gente perdo la pazienza”, dice il chitarrista per poi aggiungere: “Chiedete agli infermieri se questa pandemia è falsa”. Per questo Brian May auspica che il prossimo Natale sia finalmente un ritorno alla normalità e coglie l’occasione per invitare i suoi follower a proteggersi e immunizzarsi.

Lo sfogo sui social

Ora che Brian May è guarito dal Covid-19 (insieme a sua moglie, ovviamente) mantiene comunque una certa cautela nell’entusiasmo. Ecco il suo messaggio:

“Oggi io e la signora May abbiamo ottenuto risultati negativi nei test Covid. Controlleremo ancora una volta domani, e poi ci considereremo sicuri di ricongiungerci all’umanità ma ancora con molta attenzione. È molto possibile che accada più di una volta. Buona fortuna a tutti. State al sicuro”.

Tra i fan di Brian May c’è grande gioia. Nei giorni scorsi non sono mancati i commenti degli illustri colleghi, come Serj Tankian dei System Of A Down che sotto un post in cui May criticava il governo britannico ha commentato: “Ottima disamina”. I fan di Brian May possono dunque tirare un sospiro di sollievo, soprattutto quando il chitarrista fornirà i risultati del secondo test anti Covid.