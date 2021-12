Barbara d’Urso ha il Covid? Questa è la domanda che in molti si fanno da lunedì quando al posto della storica conduttrice di Pomeriggio5 è apparsa Simona Branchetti con le sue news. Il pomeriggio di Canale5 è cambiato in visto delle vacanze natalizie con la differenza che quest’anno la rete ha deciso di non spegnersi del tutto rischiando di perdere nuovamente terreno nei confronti del competitor diretto. Questo significa che Pomeriggio5 in versione news continuerà ad andare in onda in queste settimane fino a quando Barbara d’Urso non tornerà in scena.

In molti non erano al corrente di questo passaggio di consegne e così hanno dato di matto affollando i social e chiedendosi se dietro questa decisione ci siano dei problemi di salute per la conduttrice. A rispondere a queste domande ci ha pensato la diretta interessata che sui social ha preso la parola con una serie di video postati nelle storie di Instagram.

Barbara d’Urso ha il Covid? La risposta è no. La conduttrice di Pomeriggio5 rivela di sentirsi una favola, di non avere sintomi, di avere tutti i vaccini e i tamponi negativi e spiega di non essere in onda alla guida del suo programma solo perché, come avviene ormai da 14 anni, è in vacanza per il Natale e per godersi la sua famiglia. Alla fine del video ricorda a tutti che tornerà in onda da gennaio ma in molti hanno letto in quest’ulteriore cambiamento solo il tentativo da parte della rete di parcheggiare la conduttrice.

Barbara d’Urso e Pomeriggio5 torneranno a gennaio mentre Federica Panicucci, finita in panchina per i prossimi mesi, terrà compagnia al pubblico in prima serata in occasione del concerto di Natale. Dopo anni di onorato servizio sembra proprio che il destino delle due conduttrici sia ormai segnato, questo sarà l’ultimo anno in tv?