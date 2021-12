Fare gli auguri di buona vigilia di Natale 2021 il 24 dicembre può essere traumatico, lo sappiamo bene: eccoci qui pronti a venire in vostro aiuto con una vasta selezione delle migliori frasi, immagini e video da inoltrare su WhatsApp, Facebook, Instagram o su qualsiasi altro social o mezzo di comunicazione vogliate. Purtroppo, essendo ormai alle porte della quarta ondata della pandemia da Covid-19, qualcuno potrebbe anche non riuscire ad incontrarsi con i propri cari, a cui comunque vorrà far arrivare gli auguri di buona vigilia di Natale 2021 il 24 dicembre nel modo più sentito e caloroso possibile.

La prima cosa da fare è mettersi sulla tracce delle migliori frasi per fare gli auguri di buona vigilia di Natale 2021 il 24 dicembre. Questa volta, per l’occasione, abbiamo deciso di puntare su pensieri semplici più che su quelli di personaggi famosi, sperando di avervi fatto cosa gradita:

– Buona Vigilia di Natale a tutti! Ovunque tu sia e qualunque cosa tu faccia, ti auguro di vivere tanti splendidi momenti insieme ai tuoi cari!

– La notte più bella dell’anno è in arrivo! Buona Vigilia di Natale!

– In questa notte è nato il nostro Salvatore. Possa tu sentirne l’amore intorno a te. Buona Vigilia di Natale!

– Alla mia famiglia, ai parenti vicini e lontani, ai vecchi e nuovi amici, a coloro che fanno parte della mia vita, auguri per una felice Vigilia di Natale.

– Non c’è regalo migliore che puoi fare ai tuoi cari in questo Natale che condividere con loro momenti indimenticabili di felicità. Buona Vigilia di Natale!

– Possano le stelle brillare su di te in questa Santa Notte e per tutto il resto dell’anno. Buon Natale!

Gli auguri di buona vigilia di Natale 2021 il 24 dicembre passano anche e soprattutto dalle immagini, foto o scatti di particolare significato emotivo che sapranno toccare il cuore e l’anima delle persone a cui le invierete, che sapranno avrete avuto un pensiero carino per loro nella notte magica che ci accingiamo tutti a vivere.













Infine, com’è nostra abitudine fare, vi lasciamo ai video per fare gli auguri di buona vigilia di Natale 2021 il 24 dicembre, di cui uno dedicato ai più piccini ed un altro da poter inviare anche ai più grandi. Anche qui non abbiamo voluto intasarvi con filmati impegnati, preferendo clip essenziale, che possano raggiungere il cuore dei vostri amati. Cogliamo l’occasione per augurare ai nostri lettori una serena vigilia ed un Santo Natale.

