Ancora una volta Shazam, il noto servizio sviluppato da Apple Inc. per telefoni cellulari commerciali basato sull’identificazione musicale, offre 5 mesi di Apple Music gratuitamente ai nuovi utenti. Questa fantastica promozione è giunta nelle ultime ore di oggi, giovedì 23 dicembre, e riguarda con precisione tutti gli utenti di Shazam che non sono mai stati iscritti ad Apple Music, ovvero il servizio di streaming video e musicale sviluppato dal colosso di Cupertino. Dunque, tutti coloro che faranno accesso alla promozione dal sito ufficiale di Shazam e dall’app Shazam per iOS avranno la possibilità di riscattare ben 5 mesi gratuiti di abbonamento ad Apple Music.

Da quando Apple ha acquisito Shazam nel 2018, l’azienda ha sempre cercato di utilizzare l’app per promuovere il servizio Apple Music, specialmente durante le festività natalizie. Adesso il produttore statunitense si è fatto avanti con un’altra interessante offerta speciale che regala 5 mesi di Apple Music gratuiti ai nuovi utenti, mentre quelli già iscritti hanno la possibilità di ottenere un abbonamento gratuito di 2 mesi. Di solito Apple Music offre già un periodo di prova gratuito di 3 mesi per i nuovi utenti, ma adesso chi non ha mai provato il servizio musicale in abbonamento di Apple può testarlo per 5 mesi senza dover pagare nulla.

Per usufruire della fantastica offerta speciale basterà accedere a questo link sul vostro smartphone e scansionare il codice QR proposto. Qualora non dovesse funzionare, potrete provare a riscattare l’offerta tramite il banner Apple Music all’interno dell’app Shazam per iOS, disponibile su App Store. Dopodiché dovrete accedere con il vostro ID Apple e confermare il vostro abbonamento con 5 mesi gratuiti. Apple fa sapere che questa promozione sarà valida fino al prossimo 31 gennaio 2022 e ci tiene a precisare che ne potranno usufruire solo gli utenti che non si sono mai iscritti ad Apple Music.

