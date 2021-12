Agli inguaribili ritardatari dei regali di Natale farà piacere sapere che c’è ancora un’ultima occasione per Echo Show 5 tra le offerte Amazon delle feste. Una promozione imperdibile per lo sconto applicato sul prodotto ma soprattutto per la possibilità di ricevere il dispositivo entro il giorno 25 dicembre, giusto in tempo per mettere il dono sotto l’albero.

Gli Echo Show sono i dispositivi proprietari Amazon che rappresentano l’evoluzione dei più classici Echo Dot con assistente Alexa. Questi ultimi presentano display più o meno ampi attraverso i quali ritrovare visionare informazioni utili come quelle relative al meteo o alle notizie di attualità ma anche fruire di contenuti come film e serie TV (magari dell’abbonamento Prime sempre di Amazon). L’attuale sconto in vista nella vetrina di Natale Amazon investe il modello da 5 pollici di Echo Show nella variante di seconda generazione.

Ecco quali sono le attuali condizioni di vendita dell’Echo Show 5 tra le offerte Amazon ancora di scena. Invece che costare 84,99 euro come da prezzo di listino, il valore finale del dispositivo è ora pari a 44,99 euro, per uno sconto pari a ben il 40%. La colorazione in promozione è quella blu notte, davvero elegante pure in diversi contesti di arredamento. L’aspetto più interessante è poi quello già indicato, ossia la possibilità di ricevere il pacco tra domani e il giorno 24 dicembre a patto che, naturalmente, si proceda all’acquisto entro la mezzanotte di oggi.

Per dovere di cronaca, va precisato che altri dispositivi a marchio Amazon, come i già citati Amazon Echo Dot, altre varianti dello stesso Echo Show e pure le tanto gettonate Fire Stick non godono della spedizione immediata giù in questa giornata del 22 dicembre. Dopo aver effettuato una serie di simulazioni di acquisto, spiace constatare che per ognuna delle soluzioni su menzionata non è possibile ottenere la consegna entro Natale. Poco importa se si potrà anche ricorrere a qualche regalo posticipato, da conferire la settimana prossima.