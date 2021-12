Tutta Colpa di Freud 2 ci sarà oppure no? Al momento non abbiamo notizie certe circa un’eventuale seconda stagione della serie ma sembra proprio che nei piani dei produttori ci sia già l’idea per nuovi episodi che possano narrare le vicende dei Taramelli anche in futuro. Siamo sicuri che il finale della prima stagione in onda oggi, 22 dicembre, su Canale5 lascerà aperto il finale e naturalmente il pubblico dovrà fare la sua parte premiando, o meno, Claudio Bisio e i suoi. Come andrà a finire?

A dare una risposta sulla possibilità che Tutta Colpa di Freud 2 ci sia o meno è proprio l’attore protagonista che intervistato da Il Resto del Carlino, ha spiegato: “Quando Paolo Genovese mi ha detto che si stava preparando la serie ho detto sì prima ancora di leggere la sceneggiatura. Anche perché il film mi era piaciuto tantissimo. Si sta già pensando alla 2 stagione”.

Il finale della prima stagione in onda oggi farà il resto. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Tutta Colpa di Freud rivelano che le vicende dei Taramelli sono sempre più intricate. Inaspettatamente Claudio confessa a Emma di essere innamorato di lei. Riccardo, oppresso dai sensi di colpa, mente ancora una volta a Marta, e provoca un disastro. Sara, dopo aver intrapreso le pratiche della separazione, fa una scoperta inattesa.

Chiara rompe con Matteo, troppo sfuggente a causa dei suoi problemi, mentre Francesco si accorge di provare davvero qualcosa per Anna: avrà il coraggio di rivelarle i suoi sentimenti? E’ ormai chiaro che la terapia non può proseguire in questo modo: prova ad invitare la bella psichiatra a cena e resta in trepidante attesa di una risposta. E quando anche le ragazze sembrano aver risolto i loro problemi di cuore e Matteo aver sciolto i nodi con Chiara, l’arrivo inatteso di un personaggio che sembrava ormai sullo sfondo ed un incidente ribaltano le carte in tavola. Il resto lo scopriremo con il finale tra poco.