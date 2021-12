Entrerà in vigore l’obbligo di esibire l’esito del tampone per andare al cinema anche per i vaccinati, come pure per assistere ad un evento culturale presso un teatro o un auditorium e comunque in una struttura al chiuso? Ancor prima che l’importante cambiamento sia confermato o meno, non mancano le polemiche al riguardo. Va dunque chiarito se ci sono effettive possibilità che una nuova norma anti-Covid passi nell’immediato, proprio in vista di nuove misure di contenimento durante le feste.

Prossima cabina di regia

Nella giornata di domani 23 dicembre, Mario Draghi ha convocato una nuova cabina di regia con lo scopo di mettere in campo anche nuove misure di contrasto alla diffusione dei contagi da coronavirus, in particolare per la variante Omicron in questo periodo. Ebbene, tra gli interventi chiacchierati negli ultimi giorni, ci sarebbe anche la possibilità di richiedere il tampone per andare al cinema anche ai vaccinati, a prescindere pure dalla terza dose giù fatta. Però va detto che non esiste alcuna conferma al riguardo per il momento e la norma in questione potrebbe trovare una diversa applicazione.

A chi potrebbe essere richiesto il tampone

Più di rendere effettiva una norma per la quale sia necessario il tampone per andare al cinema o anche al teatro, la richiesta dell’esito negativo di un test dovrebbe riguardare altri luoghi di aggregazione al chiuso, come ad esempio le discoteche. In previsione dei cenoni e delle serate spettacolo del 31 dicembre in numerosissimi locali di tutta Italia, esibire un tampone molecolare o antigenico negativo potrebbe essere una soluzione per non favorire i contagi in spazi dove, per la stessa natura degli eventi, si tende a stare particolarmente vicini e anche in movimento.

Insomma, a meno di colpi di scena finali dell’ultima ora, Draghi non dovrebbe confermare l’esigenza di presentare il tampone per il cinema o per il teatro. Le categorie di settore hanno naturalmente già levato un coro di proteste per la potenziale misura che sarebbe pure decisamente impopolare tra i vaccinati.

