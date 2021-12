Bisogna fare i conti con alcuni problemi imprevisti a proposito del tanto atteso aggiornamento One UI 4.0 a bordo del Samsung Galaxy S21. Dopo aver parlato addirittura delle prospettive relative all’arrivo sulla scena di One UI 4.1, come forse ricorderete tramite il nostro articolo di alcuni giorni fa, ora bisogna fare un passo in avanti, in quanto pare sia stato registrato un problema ritenuto rilevante dai tecnici. Proviamo a capirci qualcosa di più, stando alle informazioni raccolte oggi 22 dicembre in Italia.

Frenato l’aggiornamento One UI 4.0 a bordo del Samsung Galaxy S21

Come stanno le cose? Un contributo sugli ultimi sviluppi relativi all’aggiornamento One UI 4.0 sul Samsung Galaxy S21 ci arriva come sempre da SamMobile. Lo stop all’upgrade arriva da un recente annuncio rilasciato da parte di un moderatore di Samsung Community (tramite TizenHelp). Secondo quest’ultimo, alcuni dispositivi stanno riscontrando un errore a causa di problemi di compatibilità con Google Play. A quanto pare, non si tratta di un’anomalia di poco conto e la situazione è incerta per tutti.

Facile immaginare che la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 4.0 per i possessori di un device appartenente alla serie dei Samsung Galaxy S21, a questo punto, non riprenderà fino a quanto Google e Samsung non risolveranno in modo definitivo il problema. Sembra che il problema non sia imputabile in modo esclusivo a Samsung. In ogni caso, i tecnici stanno lavorando duramente per riprendere l’implementazione del firmware One UI 4.0 il prima possibile.

A detta di tanti utenti, il Samsung Galaxy S21 dotato dell’aggiornamento con One UI 4.0 sembra funzionare bene, ma ciò non significa che altri utenti non abbiano riscontrato problemi coi propri dispositivi dopo l’ultimo upgrade del firmware. Di sicuro, la scelta di sospendere il download in Corea del Sud è molto significativa e richiede senza ombra di dubbio attente riflessioni al team.