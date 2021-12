Station 19 5 arriva con notevole ritardo in Italia, rispetto al debutto della contemporanea stagione della serie madre Grey’s Anatomy: negli Stati Uniti i due format sono in onda insieme, nel giovedì di ABC, dallo scorso 30 settembre, ma nel nostro Paese la programmazione del dramma sui pompieri parte quasi tre mesi dopo quella del medical drama.

Station 19 5 debutta su Disney+, in esclusiva, il prossimo 5 gennaio: la serie ShondaLand che prende le mosse dall’universo di Grey’s Anatomy e prevede numerosi crossover, sarà disponibile solo nel catalogo Star della piattaforma streaming. Come nel caso del medical drama, Disney+ distribuirà un episodio a settimana ogni mercoledì. Si tratta dello stesso giorno in cui debuttano gli episodi di Grey’s Anatomy 18 già dallo scorso ottobre, ma la sfasatura tra le due release avrà conseguenze inevitabili sulla visione dei due show.

Il fatto che Station 19 5 arrivi così in ritardo rispetto a Grey’s Anatomy 18 implica il fatto che gli episodi in Italia non possano essere visti insieme secondo l’ordine narrativo previsto dagli sceneggiatori: diversi episodi di questa prima parte di stagione sono infatti collegati tra loro e – sebbene il fatto di seguire una serie non implichi necessariamente dover vedere l’altra per poterne comprendere la trama – gli spettatori italiani si ritroveranno a guardare i nuovi episodi del dramma sui pompieri dopo aver già visto episodi di Grey’s Anatomy che ne anticipano parte della trama (a meno che non abbiano atteso la disponibilità di entrambe sulla piattaforma).

Station 19 5 è anche la stagione che contiene una pesante perdita nel cast, con l’uscita di scena di un volto storico presente sin dalla prima stagione: l’addio si consuma nell’episodio 5 (qui i dettagli) e avrà ripercussioni anche sui successivi, oltre ad aprire una trama che impatta anche su una delle coppie di lungo corso di Grey’s Anatomy.

Station 19 5 sarà disponibile in esclusiva su Disney+ mentre la serie è in pausa nella programmazione americana, fino al 24 febbraio. Intanto riprenderà a breve la programmazione in chiaro della terza stagione, con la seconda parte inedita, in onda prossimamente su Italia1.

Continua a leggere su optimagazine.com