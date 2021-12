Vi state domandando se il vostro Samsung Galaxy S9 riceverà mai l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0? Ci spiace informarvi che così non sarà. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul non dovrebbe rilasciare l’aggiornamento per la serie di punta del 2018, non essendo questa coperta dalla nuova politica di upgrade dle sistema operativo triennale del produttore asiatico. I Samsung Galaxy S9 sono invecchiati bene, ma gli anni, purtroppo, passano per tutti: gli unici aggiornamenti del firmware che adesso ricevono sono patch di sicurezza trimestrali (almeno per un po’ di tempo).

Nulla dura per sempre, cosa particolarmente vera per gli smartphone, poiché la loro utilità diminuisce nel momento in cui smettono di ricevere patch di sicurezza, o probabilmente, nuovi aggiornamenti del sistema operativo, a seconda delle esigenze degli utenti. I Samsung Galaxy S9 è stato un po’ messo da parte dopo aver ricevuto Android 10 con la One UI 2.5. In fondo, è l’ordine naturale del mondo degli smartphone, stabilito dal mercato, dall’economia e da qualunque forza possa essere all’opera. C’è poco da fare per evitarlo, sebbene il colosso di Seul sia uno dei pochi OEM ad aver esteso le finestre di aggiornamento del firmware per i dispositivi selezionati. Per tale motivo, i Samsung Galaxy S9 non riceveranno Android 12 con la One UI 4.0, proprio come hanno saltato Android 11 con la One UI 3.

In ogni caso, se volete provare questo nuovo firmware e siete pronti a lasciar andare i Samsung Galaxy S9, il produttore asiatico ha molti telefoni con la One UI 4.0/4.1 in cantiere per l’anno prossimo. In alternativa, è probabile che in questo periodo becchiate qualche offerta interessante relativa al Samsung Galaxy S21, che non viene fornito direttamente con Android 12 e la One UI 4.0, ma è stato aggiornato nel frattempo, peraltro con successo.

