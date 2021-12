La Rai non si ferma e prosegue il suo lavoro nel mondo del digitale: infatti, dopo l’approdo di RaiPlay su Google TV, adesso tocca a RaiPlay Sound, una piattaforma che offre al pubblico non solo le dirette di tutti i canali Radio Rai e la possibilità di riascoltare le trasmissioni radio preferite, ma anche contenuti originali on-demand. Si tratta di un’offerta nuova, che riempie il catalogo dei podcast che ogni giorno vengono prodotti dai 12 canali Radio Rai. Inoltre, gli utenti, a bordo dell’interessante piattaforma, potranno consultare cataloghi navigabili per generi, argomenti, contenuti specifici oppure programmi preferiti e accedere anche ad audiolibri selezionati fra i più grandi classici della letteratura italiana e mondiale.

Come ha dichiarato Roberto Sergio, direttore di Rai Radio, la nuova piattaforma RaiPlay Sound inserisce un ulteriore tassello importante al percorso che sta svolgendo Rai Radio per mostrarsi sempre più vicino alle esigenze del pubblico. In seguito all’avvio delle radio specializzate, la visual radio, la trasformazione delle sedi in factory multimediali digitali, si sono prefissati un ambizioso obiettivo, ma pur sempre raggiungibile: ossia quello di diventare leader nella produzione e nella distribuzione di contenuti originali di total audio. L’aspetto della piattaforma non è per nulla trascurato e l’accesso al servizio continuerà ad essere gratuito.

Per accedere ai contenuti si può visitare sia la pagina web collegandosi sul sito ufficiale www.raiplaysound.it oppure scaricando l’app per dispositivi mobile, disponibile sia per Android che per iOS. L’uso dell’applicazione consentirà all’utente di sfruttare anche la modalità di ascolto offline. La fase di registrazione non è obbligatoria, ma coloro che sceglieranno di farlo avranno accesso a maggiori funzioni, come ad esempio rendere l’offerta editoriale personalizzata e presentata in merito alle preferenze di ascolto. Insomma, RaiPlay Sound va a sostituire RaiPlay Radio per favorire quella parte di ascoltatori che amano l’ascolto on-demand.

