Nel corso degli ultimi tempi si sente spesso e parlare del concetto di mobilità sostenibile e di come le auto elettriche siano parte integrante di questa vera e propria rivoluzione del modo di spostarsi. Anche se si tratta di un mercato ancora da esplorare in maniera completa ed efficace, con l’installazione di colonnine di ricarica e tanti altri strumenti e piattaforme che possano favorire una diffusione capillare dei veicoli elettrici, c’è da sottolineare un aspetto su cui si tende a fare ancora troppo spesso molta confusione.

Il riferimento è alla manutenzione delle auto elettriche, su cui vige ancora un po’ di eccessiva superficialità. C’è la convinzione, infatti, che si tratti di un’attività molto facile da portare a termine, ma in realtà serve sensibilizzare molto di più sulla necessità di sviluppare e individuare dei programmi appositi dedicati alla manutenzione di tali veicoli, che si devono per forza di cose svolgere presso la rete ufficiale. Una scelta fondamentale non solo per i singoli interventi da effettuare sull’auto, ma anche per l’importanza di instaurare un rapporto fiduciario con la rete ufficiale di assistenza, dotate di competenze e conoscenze specifiche in maniera tale da garantire un supporto completo e soddisfacente.

BMW e il nuovo progetto di manutenzione di auto elettriche

In tal senso, è da rimarcare l’iniziativa di BMW, che si inserisce alla perfezione in tale scenario, proponendo il pacchetto denominato BMW Service Inclusive Mobility che è il nuovo programma di manutenzione che riguarda esclusivamente veicoli elettrici, da sfruttare ad un prezzo decisamente conveniente fino al prossimo 31 dicembre.

Come attivare il pacchetto?

Attenzione, questa iniziativa si potrà sfruttare solo recandosi presso un centro BMW Service e contestualmente all’acquisto di una nuova auto. Il servizio ha un costo una tantum e presenta una durata pari ad un quadriennio, senza apporre alcun limite al chilometraggio e garantendo una serie di interventi molto utili e interessanti.

Ad esempio, nell’attività di manutenzione è compreso il controllo dell’auto elettrica, la sostituzione del microfiltro e del liquido circuito freni. Non è finita qui, dato che incluso nel prezzo c’è pure il servizio di pick up & delivery, di presa e riconsegna che evita ogni preoccupazione e noia legata al fatto di dover portare la vettura presso il centro di assistenza.

I vantaggi? Oltre all’importanza degli interventi di manutenzione, anche il fatto di poter contare su professionisti specializzati e qualificati, oltre che certificati. È chiaro che i prezzi vantaggiosi di tale iniziativa sono altrettanto interessanti, tenendo conto di come l’offerta sia valida solo nei centri BMW Service che aderiscono a tale progetto.