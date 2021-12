“Mamma, fammi una foto che la faccio vedere a Carlo quando è grande ,così vede che ero felice per la sua nascita anche se stavo volando in aereo!”, le parole di Paola a mamma Laura a proposito della nascita di Carlo Antonacci.

Le parole di Laura Pausini per Biagio Antonacci, papà per la terza volta da poche ore, raggiungono i social. Laura e Biagio sono amici di vecchia data e hanno ripetutamente collaborato. Biagio ha scritto per lei alcune delle sue canzoni più belle ma non solo: i due hanno duettato e portato in scena una intera tournée negli stadi insieme.



Nasce Carlo Antonacci, il terzo figlio di Biagio, il primo con la compagna Paola Cardinale. Sui social si festeggia il fiocco azzurro e anche Laura Pausini condivide splendide parole per il lieto evento, un “segreto conservato con tanto amore”.

“Paola aspettava da giorni l’arrivo di Carlo Antonacci, ora è così felice per i suoi genitori Paola e Biagio e per i suoi fratelli, Benedetta, Giovanni e Paolo”, le parole di Laura Pausini nel condividere la foto che Paola ha voluto farsi scattare.



“Questa bellissima notizia è un segreto che come noi ha conservato fino ad oggi con tanto amore. Brava cucciola!”, prosegue, a proposito di quella gravidanza tenuta top secret fino al momento del parto.



“Le abbiamo raccontato che lo zio Biagio Antonacci è stato il primo a scrivere una canzone per lei #èaleichedevolamore e che la zia Paola Cardinale è sempre stata accanto a noi con la sua dolcezza e il suo affetto”, le dolci parole di Laura, che manda un abbraccio all’intera famiglia Antonacci a nome suo, del compagno Paolo Carta e della figlia Paola.



“La vostra gioia e la vostra emozione sono nostre. Vi mandiamo tanto amore e non vediamo l’ora di abbracciarvi tutti”, conclude.