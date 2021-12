Il ruolo di Meghan Markle in The Crown fa gola a Gugu Mbatha-Raw, attrice inglese che ha recentemente rivelato il suo interesse per un eventuale ruolo nella serie sulla Corona inglese. L’interprete britannica, nota per i suoi ruoli in Doctor Who, The Morning Show e Loki, ha spiegato che sarebbe lusingata all’idea di interpretare l’attrice statunitense, attivista per i diritti umani e moglie di Harry d’Inghilterra.

L’idea di interpretare Meghan Markle in The Crown in realtà è una suggestione venuta dal pubblico: Gugu Mbatha-Raw ha risposto ad una domanda sull’argomento in un’intervista con Tatler, dicendosi sorpresa del fatto che molti spettatori l’abbiano indicata come una perfetta candidata al ruolo dell’attrice di Suits, ora duchessa di Sussex ma fuori dal rango di membro senior della Royal Family. Per l’attrice sarebbe una proposta lusinghiera da “prendere in considerazione“. Inoltre, Mbatha-Raw non è estranea al mondo dei reali inglesi: nel 2018 ha avuto modo di incontrare il principe Carlo durante una cerimonia a Buckingham Palace, quando è stata insignita del Most Excellent Order of the British Empire (MBE), un ordine cavalleresco che premia i contributi alle arti e alle scienze. Non ha invece mai incontrato il principe Harry e Meghan di persona, anche se si sente solidale con loro e col loro percorso di transizione.

In realtà la presenza di Meghan Markle in The Crown non è prevista e l’ipotesi di vedere la storia tra Harry e Meghan nella serie è – al momento – infondata. Lo showrunner Peter Morgan ha sempre dichiarato di non voler raccontare nella sua saga reale eventi troppo recenti, perché la sua è un’interpretazione romanzata di fatti realmente accaduti, ma non una mera cronaca del presente. Di conseguenza, intende scrivere solo di eventi rispetto ai quali siano passati almeno una decina d’anni, in modo da poterli interpretare non solo come sequenze di fatti, ma analizzandoli nel loro impatto generale sul costume e sulla società inglese. La storia della rottura tra Harry e Meghan con la Corona è fin troppo recente per poter essere inserita nel racconto di Morgan per come è stato concepito e realizzato finora.

Morgan ha spiegato che non ci sarà Meghan Markle in The Crown proprio perché la serie finirà – con la sesta stagione – ben prima dell’incontro tra il principe Harry e l’attrice americana. Intanto la quinta è attesa nel novembre 2022 su Netflix e vedrà il debutto del nuovo cast con Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, Jonathan Pryce come il principe Filippo, Leslie Manville come la principessa Margaret, Elizabeth Debicki e Dominic West come la Principessa Diana e il Principe Carlo.

