Jaime Lorente dopo La Casa di Carta sarà protagonista di una nuova serie tv, che segna il suo ritorno sulla tv generalista e in particolare proprio su quell’Antena3 che aveva visto debuttare La Casa de Papel nel 2017, prima che diventasse un fenomeno mondiale grazie alla distribuzione su Netflix. L’attore si è unito al prossimo progetto di Daniel Écija per interpretare un personaggio protagonista dell’agenda mediatica della società spagnola negli ultimi decenni del XX secolo, il domatore Ángel Cristo.

Il nuovo progetto di Jaime Lorente dopo La Casa di Carta si intitolerà Cristo y Rey, in quanto racconterà la chiacchieratissima storia d’amore tra il celebre domatore e la star del cinema degli anni Ottanta Bárbara Rey (la cui interprete non è stata ancora annunciata). Diretta da David Molina, la serie incentrata su una delle coppie famose nella società spagnola di fine secolo scorso, è stata annunciata in un momento di crescente interesse intorno alla figura di Bárbara Rey, a seguito di recenti rivelazioni sul suo rapporto con il re emerito Juan Carlos I. L’ex attrice renderà spiegazioni al Senato di Spagna a seguito delle “notizie che indicano che ha ricevuto denaro pubblico da fondi riservati affinché non rendesse pubblici i suoi presunti rapporti con presunti funzionari di governo“.

La nuova serie di Jaime Lorente dopo La Casa di Carta è stata annunciata da Antena3 come una storia d’amore ma anche un caso mediatico. Questa la sinossi diffusa dall’emittente:

Madrid, 1979. Cristo, il migliore e più famoso domatore del mondo; King, la donna più desiderata in Spagna per il suo lavoro di attrice e star. E insieme formarono la coppia più popolare del momento. Un fugace corteggiamento che in poche settimane si è concretizzato in un matrimonio pieno di luci e ombre, che ha cercato di allontanarsi dai riflettori con il circo a fare da sfondo, ma che non ha smesso di essere un solo giorno nell’arena.

Si tratta della prima serie per Jaime Lorente dopo La Casa di Carta e in particolare dopo la fine della saga di Alex Pina, che si è congedata dal pubblico con gli ultimi cinque episodi rilasciati il 3 dicembre su Netflix. In realtà Lorente ha interpretato anche un altro personaggio importante nel corso della sua partecipazione a La Casa di Carta: negli ultimi due anni è stato Rodrigo Díaz de Vivar in El Cid nel primo format spagnolo originale di Amazon Prime Video, la cui seconda stagione ha debuttato la scorsa estate.

Jaime Lorente dopo La Casa di Carta vede la sua carriera in ascesa, come quella di tutti gli attori che hanno preso parte al successo di Antena3 e Netflix: l’attore aveva iniziato a muovere i primi passi nella soap spagnola Il Segreto e dopo aver interpretato Denver nelle prime due stagioni de La Casa de Papel ha avuto anche un ruolo in Elite. Di recente è anche diventato padre di una bambina.

