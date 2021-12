Con il finale di Alexandra 3 su Giallo si conclude la serie crime francese, che per ora saluta il pubblico con un ultimo episodio in onda stasera, mercoledì 22 dicembre. Di seguito le anticipazioni.

Si intitola Senza faccia il finale di Alexandra 3 su Giallo, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il corpo di un uomo viene scoperto su un’isola nel mezzo della Gironda. Indossa una strana maschera veneziana bianca. Quando Alexandra la toglie, scopre che le è stata rimossa la pelle dal viso! Quale messaggio voleva trasmettere l’assassino? Per risolvere questo enigma, Alex dovrà raddoppiare il suo ingegno perché la vittima è un artigiano senza storia, un buon padre e un marito esemplare. Ma nasconde un passato travagliato che solo Alex potrà smascherare.

La protagonista è interpretata da Julie Depardieu. Nel cast anche Bernard Yerlès nei panni di Antoine Doisneau, comandante della polizia; Xavier Guelfi è Théo Durrel, assistente tanatologo; Sara Martins è Diane Dombres, odontoiatra e capo del servizio medico-legale; Sophie Le Tellier è Ludivine Moret, entomologa del dipartimento; Emilie Lehuraux è Iggy Bevilacqua; Laurent Maurel è Joël Baupin; Andréa Ferréol è Laurette Doisneau; Philippe Cailier è Roméo Charron (appare solo nel primo episodio; e Quentin Baillot nel ruolo di Louis Pincé.

La quarta stagione di Alexandra non è ancora stata confermata. Infatti, per quanto ne sappiamo, non sono stati girati più nuovi episodi dallo scorso luglio in Francia. In un’intervista rilasciata su PurePeople, si era lasciato intendere che la Depardieu sarebbe tornata presto a indossare “i guanti e il camice bianco”, segno che una quarta stagione potrebbe essere girata presto. L’attrice è infatti stata impegnata a teatro e in alcuni spettacoli musicali in occasione del Festival di Ramatuelle, che si svolge dal 27 luglio all’11 agosto 2021.

L’appuntamento con il finale di Alexandra 3 su Giallo è per stasera alle 21:10 in prima assoluta.

