La durata del Green Pass per gli spostamenti in Europa è adesso di 9 mesi: la Commissione Europea (come scritto qui), dopo aver sancito l’autorizzazione per la vendita del vaccino Nuvaxovid di Novavax, ha deciso di uniformare anche il periodo di validità della certificazione verde nell’ambito degli spostamenti da e verso i Paesi membri. La scelta è stata presa in virtù di una coordinazione, necessaria affinché le misure funzionino in modo univoco in tutta Europa. La durata del Green Pass in Europa è esattamente di 270 giorni dalla prima, singola, dose di vaccino monodose, dalla seconda di un vaccino bidose o dalla prima e sola dose inoculata dopo la guarigione dal Covid-19.

Il periodo di validità del Green Pass è stata decisa insieme al Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie, in base al quale le dosi successive alla prima devono essere inoculate entro al massimo 6 mesi dal termine del primo ciclo di vaccinazione (a cui sono stati aggiunti 3 mesi per consentire ai Paesi membri di concludere la campagna vaccinale con i vaccini di richiamo). L’armonizzazione a 9 mesi della durata della certificazione verde in Europa entrerà in vigore dal 1 febbraio 2022, mentre in Italia resteranno valide le norme relative al Super Green Pass, prorogato in zona bianca fino al 31 marzo 2022 (vi ricordiamo che la durata del Green Pass, nel nostro territorio, è già di 9 mesi, data la riduzione imposta dal Governo a partire dallo scorso 15 dicembre).

Se intendete spostarvi in Europa nel giro di qualche settimana, ricordatevi che la durata del Green Pass è pari a 9 mesi dal 1 febbraio 2022. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

