Dalle ultime notizie la Coppa d’Africa non sarà soggetta a nessun rinvio o cancellazione, si svolgerà regolarmente dal prossimo 9 gennaio fino al 6 febbraio 2022. Il presidente della Confederazione calcistica africana (Caf), Patrice Motsepe, in seguito ad un meeting con il capo dello Stato camerunense Paul Biya, ha dichiarato che la competizione internazionale si svolgerà normalmente e che il 9 gennaio andrà in scena la partita inaugurale tra il Camerun e il Burkina Faso. Il 7 gennaio, come fa sapere Monsepe, si recherà personalmente in Camerun per la partita inaugurale e ci sarà anche il 6 febbraio, quando verrà consegnato il trofeo.

La variante Omicron del Covid-19 rappresenta una grande sfida, ma nessuno sarà ammesso negli stadi senza aver eseguito un tampone e senza il vaccino. Dunque, tale obbligo è previsto sia per gli spettatori che per gli addetti ai lavori. La situazione della pandemia si dovrà monitorare in maniera costante ma ormai, a meno di tre settimane dalla gara inaugurale, pare proprio certo che la Coppa d’Africa si svolgerà regolarmente.

Ad annunciare l’ufficialità è l’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’. La tanto discussa Coppa d’Africa vedrà impegnati tantissimi giocatori del campionato di Serie A e tra questi ci sono anche quattro del Napoli: il difensore Kalidou Koulibaly (per il Senegal), il centrocampista Zambo Anguissà (per il Camerun), il centravanti Victor Osimhen (per la Nigeria) e l’esterno d’attacco Adam Ounas (per l’Algeria). Nei giorni scorsi erano sempre più insistenti le voci sul possibile rinvio della competizione africana, ma quest’oggi è giunta la smentita ufficiale della Caf. All’inizio era stata l’ECA a “obbligare” quasi i calciatori a non partire per l’Africa, in seguito si era poi discusso anche di un possibile intervento da parte della Fifa per un rinvio a settembre. Ma nulla di tutto ci è accadutoò, la Coppa d’Africa si svolgerà come da programma.

Continua a leggere su optimagazine.com