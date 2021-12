Al giorno d’oggi, sta diventando sempre più una moda effettuare un pagamento sicuro, veloce, comodo e in mobilità, grazie alle carte di debito o credito ed ai bancomat contactless, oltre che agli smarthphone e smartwatch dotati di tecnologia NFC. Ed ecco che Garmin, famosa società statunitense che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, risulta tra i produttori più attivi sotto questo aspetto. Garmin Pay consente di eseguire un pagamento in modo veloce e in totale sicurezza sfruttando tantissimi orologi intelligenti e sportwatch. Considerato l’elevato numero di utenti e gli smartwatch acquistati, la compagnia a stelle e strisce ha deciso di inserire il supporto a due nuove banche: Banco BPM e WeBank.

Grazie al servizio Garmin Pay, sarà possibile effettuare pagamenti associando le carte di tantissimi istituti bancari, andando dunque ad aumentare il portafoglio delle banche supportate. Tutti gli utenti in possesso di carte di debito e carte prepagate di Banco BPM e WeBank, da oggi avranno la possibilità di associare la propria carta a un dispositivo da polso Garmin, compatibile ovviamente con Garmin Pay, per eseguire pagamenti sicuri e veloci.

Per pagare basterà semplicemente avvicinare lo smartwatch accanto al lettore, per il resto ci penserà la tecnologia NFC a completare la transazione. Inoltre, qualora il wearable non dovesse agganciarsi nel giro di 60 secondi, la connettività sarà disattivata per motivi di sicurezza. Come ha spiegato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia, il loro obiettivo è quello di restare al fianco dei loro utenti in qualsiasi momento, rendendo più veloce e sicuro l’acquisto dei regali per i propri cari. La collaborazione con Banco BPM e WeBank aumenta ancora di più l’opportunità di utilizzare il sistema di pagamento contactless Garmin Pay disponibile su numerosi dispositivi Garmin, e rendendo accessibile ad ancora più utenti l’alternativa contactless. La funzionalità Garmin Pay si può sfruttare su diversi modelli, tra cui la serie fenix 6, Venu2, Instict, Enduro, Forereunner 645 e 745, Approach S62, MARQ e tanti altri.

Continua a leggere su optimagazine.com