Arriva anche in Italia Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto, la miniserie HBO con protagonisti l’attrice Premio Oscar ed Emmy Olivia Colman (La Favorita, The Crown, The Father, Broadchurch) e David Thewlis (Sto Pensando di Finirla Qui, Fargo). Sky ha svelato il trailer e annunciato la programmazione della serie in quattro parti che arriverà su Sky e in streaming su NOW il 14 gennaio 2022.

Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto è una storia ispirata a un’incredibile quanto drammatica vicenda di cronaca realmente accaduta in Inghilterra nel 1998. La miniserie Sky Original, creata e scritta da Ed Sinclair e diretta e sceneggiata da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers), racconta l’inquietante storia dei coniugi Susan e Christopher Edwards, una tranquilla coppia inglese di mezza età, apparentemente insospettabile ma improvvisamente coinvolta in un’indagine per omicidio. I coniugi Edwards, interpretati da Colman e Thewlis, sono responsabili dell’omicidio dei genitori di lei e del furto di una cospicua somma di denaro depositata sul conto corrente dei defunti: in fuga da ben quindici anni, pensano di averla fatta franca, finché l’improvviso ritrovamento dei cadaveri dei due anziani stravolge le loro vite. Da un giorno all’altro la sognatrice Susan, abituata ad immedesimarsi nei film al punto da immaginarsi come protagonista di molti di essi, si ritrova insieme a suo marito a fare i conti con la polizia e con i crimini che sperava di aver seppellito insieme ai cadaveri dei suoi genitori.

Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto è stata realizzata da SISTER per Sky Studios e HBO ed è la prima serie della casa di produzione dopo il meritato successo di Chernobyl, vincitrice di oltre una decina di Emmy. Si tratta anche della prima serie tv di Olivia Colman dopo l’addio a The Crown, il period drama inglese di Netflix in cui ha interpretato la Regina Elisabetta nelle stagioni 3 e 4, ruolo che le è valso un Emmy Award. Nel cast insieme a Colman e Thewlis figurano anche Kate O’Flynn (Bridget Jones’s Baby), Dipo Ola (We Hunt Together), Samuel Anderson (The History Boys), David Hayman, Felicity Montagu e Daniel Rigby.

Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto è una coproduzione Sky e HBO, distribuita internazionalmente da NBCUniversal Global Distribution. Andrà in onda su Sky e in streaming su Now a partire dal 14 gennaio. Ecco il trailer.

Continua a leggere su optimagazine.com