Yellowstone 4 torna su Sky Atlantic con due nuovi episodi dopo la première dello scorso lunedì: il 21 dicembre vanno in onda gli episodi 3 e 4 della nuova stagione, la cui trama è partita con le conseguenze dell’attentato ai Dutton.

Negli episodi di Yellowstone 4 del 21 dicembre, il patriarca della famiglia proprietaria dello sterminato ranch in Montana mette a punto la sua vendetta contro coloro che hanno tentato di sterminare la sua famiglia e trova nuovi alleati. Nel frattempo diverse novità raggiungono Jamie e Beth, così come Jimmy è sulle soglie di un grosso cambiamento.

Ecco le trame di Yellowstone 4 per gli episodi in onda in prima visione assoluta e in prima serata su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) il 21 dicembre, a partire dalle 21.10.

John cerca vendetta con l’aiuto di alcuni alleati inaspettati. Kayce risolve un problema con un metodo non convenzionale. Beth offre a Carter le sue opzioni. Jimmy si prepara per un cambiamento.

Novità in vista per Jamie e per Beth, che riceve un’offerta importante. Intanto Jimmy si sistema, mentre nel dormitorio la tensione sale.

Yellowstone 4, oltre che su Sky Atlantic, è disponibile anche on demand e sulla piattaforma streaming NOW. Come le precedenti, anche la quarta stagione del neowestern di Taylor Sheridan è composta da 10 episodi, attualmente in uscita settimanale negli Stati Uniti su paramount+. Insieme a Yellowstone 4 ha appena debuttato oltreoceano anche il prequel 1883, dedicato agli antenati dei Dutton, che ha fatto registrare il record di première di stagione di una serie originale Paramount più vista di sempre, con 4,9 milioni di telespettatori totali. Lo spin-off non ha ancora una programmazione italiana, ma potrebbe arrivare presto su Sky.

