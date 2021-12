Finalmente è stata ufficializzata l’uscita Xiaomi 12 dallo stesso produttore. Attraverso il poster in apertura articolo, è stato confermato che il lancio della nuova ammiraglia avverrà fra una sola settimana, ossia martedì 28 dicembre. Prima che gli animi di tanti fan italiani del brand hi-tech si scaldino, va precisato che la presentazione non corrisponderà al lancio commerciale immediato dei telefoni anche per noi. In effetti, l’attesa per il via alle vendite potrebbe essere pure abbastanza corposa.

Il lancio cinese

L’evento in sé, come già detto, sarà di scena martedì 28 dicembre, quanto in Cina saranno le ore 19:30. La certezza che l’uscita Xiaomi 12 sarà prima di tutto solo cinese ci proviene dal poster ufficiale diramato in queste ore. A parte la lingua in cui è scritto l’invito al keynote, c’è da considerare anche il personaggio immortalato nella foto dedicata all’evento: si tratta di un atleta asiatico, di certo non conosciuto dai clienti globali del brand. Non stupisce la scelta di pensare ad un primo keynote fatto solo in casa: per il produttore è quasi una prassi e rientra nell’ottica di fornire sempre un’anteprima assoluta ed esclusiva al pubblico di riferimento più vicino.

Dopo quanto riportato, possiamo ipotizzare dei tempi di uscita Xiaomi 12 anche per il nostro mercato? Non ci sono particolari dubbi sul fatto che per la presentazione globale si aspetterà almeno gennaio se non febbraio. Non abbiamo una data di riferimento ben precisa ma i due lanci dovrebbero essere distanziati almeno di qualche settimana. Ad ogni modo, Xiaomi potrebbe scegliere di giocare almeno di anticipo rispetto ai Samsung Galaxy S22 attesi per il giorno 8 febbraio. Proprio i top di gamma di Samsung saranno i diretti concorrenti delle sue ammiraglie e arrivare prima sul mercato con la vendita diretta degli smartphone potrebbe essere un vantaggio non da poco. Magari otterremo al riguardo nuovi dettagli nel giro di pochi giorni.