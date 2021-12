Il campionato di Serie A ritorna in campo nel turno infrasettimanale, valido per la 19esima giornata. Domani sera, mercoledì 22 dicembre, il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà lo Spezia di Thiago Motta allo Stadio Maradona con calcio d’inizio alle ore 20.45. Gli azzurri sono reduci da una straordinaria e importantissima vittoria conquistata sull’ostico campo del Milan, sconfitto per 1-0 grazie ad un colpo di testa vincente di Elmas )frutto di un calcio d’angolo al bacio battuto da Zielinski). Con questo successo gli azzurri si sono ripresi il secondo posto in classifica a quota 39 punti. D’altro canto, la compagine ligure, 17esima in classifica con 13 punti, proviene da un pareggio ottenuto in casa, nell’ultimo turno, contro l’Empoli. In vista della prossima partita, vediamo insieme le probabili formazioni.

L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili scelte di Napoli-Spezia, organici che si affronteranno domani sera alle ore 20.45 al Maradona. Il tecnico Spalletti ha solo tre dubbi di formazione, ossia: Demme-Lobotka, Mertens-Petagna e Lozano-Politano. Per il resto non dovrebbero esserci altre novità rispetto al big match contro i rossoneri di domenica scorsa. Per quanto riguarda Mario Rui e capitan Lorenzo Insigne, nella seduta di allenamento di ieri, si sono allenati entrambi in gruppo, ma le loro condizioni restano comunque da monitorare e saranno valutate nell’ultima seduta di rifinitura. Nella passata stagione, gli incroci tra i partenopei e i liguri si sono conclusi 2-1 per gli Aquilotti a Fuorigrotta e 4-1 per gli azzurri al ‘Picco’.

ARTICOLI CORRELATI

Ricordiamo che Napoli-Spezia sarà trasmessa in diretta esclusiva e in streaming su DAZN. Di seguito le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All.: Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Hristov; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Strelec, Manaj. All.: Thiago Motta

Continua a leggere su optimagazine.com