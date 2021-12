Ci hanno messo qualche giorno a prendere posizione, ma alla fine le attrici di Sex and The City e del revival And Just Like That hanno parlato e si sono schierate a favore delle vittime: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno commentato le accuse di stupro rivolte al loro co-protagonista di lunga data Chris Noth, accusato da almeno due donne e da una collega attrice di essere un predatore sessuale.

Le attrici di Sex and The City si sono dette, in un comunicato congiunto, “profondamente rattristate nel sentire le accuse contro Chris Noth“, ma hanno espresso solidarietà alle persone che hanno denunciato le aggressioni: “Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Sappiamo che deve essere una cosa molto difficile da fare e le elogiamo per questo“, hanno dichiarato le tre attrici, in una nota apparsa nelle loro Instagram Stories. La loro presa di posizione arriva poche ore dopo che Noth è stato scaricato anche dall’attuale produzione in cui era coinvolto, quella dalla serie drammatica The Equalizer: Universal Television e CBS hanno confermato che Noth non girerà più la serie d’ora in poi, ma apparirà in un episodio imminente che è già stato girato, così come in future repliche di episodi che sono già andati in onda.

La dichiarazione delle attrici di Sex and The City si è resa decisamente necessaria dopo che due donne, che hanno parlato in modo anonimo, hanno raccontato a The Hollywood Reporter a mesi di distanza le rispettive esperienze con Noth, sostenendo di essere state vittime di aggressione sessuale: l’attore le avrebbe adescate e poi costrette a rapporti sessuali non consensuali. Decisamente opposta la posizione dell’attore, che ha bollato le dichiarazioni come fasulle e sostenuto che le due donne in questione fossero entrambe consenzienti all’epoca dei rispettivi incontri, avvenuti uno nel 2004 a Los Angeles e l’altro un anno dopo a New York.

Le attrici di Sex and The City si sono fatte avanti solo dopo tre giorni dalla pubblicazione dell’inchiesta di THR, in seguito alla quale una terza donna si è fatta avanti con accuse di aggressione sessuale contro Noth in un report pubblicato dal Daily Beast: Ava, nome di fantasia, ha dichiarato di essere stata aggredita sessualmente dall’interprete di Mr. Big quando aveva 18 anni, mentre lavorava in un ristorante di New York nel 2010. L’attore ha negato anche quest’accusa: “La storia è un’invenzione completa e i presunti resoconti dettagliati sembrano un pezzo di brutta fiction“, ha detto un rappresentante di Noth, secondo il quale “Noth non ha e non avrebbe mai oltrepassato i limiti“. Ma accuse mirate sono arrivate anche da colleghe: l’attrice Zoe Lister-Jones, che ha lavorato con North in un episodio di Law and Order, ha parlato di come fosse presumibilmente ubriaco sul set e prodigo di commenti inappropriati nei suoi confronti. Come spesso avviene in questi casi e come già capitato ad altri in passato, potrebbe trattarsi solo dell’inizio della fine per Noth: le testimonianze di queste donne potrebbero spingere altre a parlare e – a prescindere dall’esito giudiziario della vicenda, semmai dovesse finire in tribunale – la carriera dell’attore sembra ormai spacciata.

A questo punto le attrici di Sex and The City dovrebbero forse farsi avanti in modo più esplicito, anziché con una semplice dichiarazione di vicinanza alle vittime, e fare un’operazione verità, visto che – se davvero l’immagine di predatore che viene fuori dai racconti di queste donne dovesse corrispondere alla realtà (e non c’è motivo di non credere loro) – difficilmente non avranno notato comportamenti abietti del collega, in sei anni di lavoro insieme nella serie più i mesi trascorsi a girare i due film del franchise. Una posizione certamente scomoda la loro in questo momento, visto il ritorno in And Just Like That poco più di una settimana fa su HBO, ma la verità renderà un buon servizio anche a loro e al lavoro che stanno facendo insieme.

