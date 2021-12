La première invernale di Grey’s Anatomy 18 si farà attendere più del previsto: la serie tornerà in onda su ABC dopo una lunga pausa in seguito alle vacanze natalizie, che durerà fino al 24 febbraio 2022.

Attenzione Spoiler!

La première invernale di Grey’s Anatomy 18 affronterà le conseguenze del tragico finale di metà stagione, in cui Owen è rimasto in bilico tra la vita e la morte, apparentemente spacciato dopo essersi sacrificato per salvare Teddy e Hayes in seguito ad un incidente stradale. Inoltre, l’episodio vedrà un confronto acceso tra Amelia e Link, dopo che quest’ultimo ha sorpreso la madre di suo figlio a baciare un’altra persona, il medico non binario Kai Bartley.

A giudicare la première invernale di Grey’s Anatomy 18 dalle prime foto esclusive pubblicate da TVLine, uno dei momenti di maggior tensione dell’episodio 9 sarà il faccia a faccia tra i genitori di Scout: nelle immagini si intravede Link puntare il dito contro un’incredula Amelia, probabilmente per rinfacciarle quello che ritiene un tradimento. Dal canto suo, Amelia aveva avvisato il suo ex compagno che il loro recente riavvicinamento fisico non avrebbe implicato un cambio di passo nella loro relazione, visto che Shepherd continua a non volersi sposare nonostante sia innamorata di Link. Le immagini sembrano anticipare un dibattito acceso intorno ai rispettivi sentimenti.





@ABC/Liliane Lathan

La première invernale di Grey’s Anatomy 18 sarà un crossover con lo spin-off Station 19, in un evento di due ore che vedrà i pompieri di Seattle intervenire per cercare disperatamente di salvare Owen dal burrone in cui è precipitato.

Ecco il promo della première invernale di Grey’s Anatomy 18, dal titolo No Time To Die, che ABC trasmetterà il 24 febbraio. In Italia la serie esce con un episodio a settimana su Disney+ ogni mercoledì, ma è attualmente in pausa anche nel nostro Paese.

