Arrivano in queste ore alcune indiscrezioni particolarmente interessanti, per quanto concerne la disponibilità per iPhone 13, considerando il fatto che a febbraio potrebbe esserci finalmente una svolta in termini di produzione. Se da un lato occorre monitorare sempre con grande attenzione le offerte che si susseguono in Italia, come abbiamo fatto di recente all’interno del nostro magazine, allo stesso tempo anche questo fronte dovrà essere seguito da vicino nel primo trimestre del nuovo 2022.

Aumenterà la disponibilità per iPhone 13 da febbraio 2020

Per farvela breve, dovrebbe aumentare in modo considerevole la disponibilità per iPhone 13 nel giro di un paio di mesi. Come riportato da MacRumors, infatti, la produzione di massa dovrebbe iniziare a febbraio e lo stabilimento Foxconn dovrebbe fornire direttamente il mercato interno locale in India per sostenere la domanda del posto. Tuttavia, quanto stabilito nel Paese avrà effetti anche su scala globale, visto che il 20% o il 30% degli iPhone prodotti in India viene solitamente destinato all’esportazione.

Dunque, con l’aggiunta della serie ‌iPhone 13‌ ai suoi piani di produzione indiani, Apple produrrà quasi il 70% degli iPhone venduti nel paese a livello locale, mentre la situazione dovrebbe migliorare a livello globale durante l’intero Q1 del 2022. Staremo a vedere se finalmente la mela morsicata riuscirà a soddisfare la domanda su larga scala, magari iniziando ad applicare qualche sottocosto che potrebbe fare la differenza per coloro che al momento ancora non hanno deciso se acquistare un prodotto della serie.

Staremo a vedere come andranno le cose a medio termine, in attesa di ulteriori segnali da parte di Apple, specifici per il mercato italiano. Le prospettive per il 2022 sembrano molto buone, ma tutto dipenderà dalla capacità del produttore di essere continuo in questo senso. Quali aspettative avete sulla disponibilità per iPhone 13 con l’arrivo del nuovo anno?