Le date del tour di Tiziano Ferro nel 2023 sono state comunicate nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre. I fan dell’artista di Latina hanno dovuto attendere diversi mesi, addirittura anni sono quelli che stanno trascorrendo prima di poter effettivamente utilizzare i biglietti acquistati per la tournée che avrebbe dovuto tenersi nel 2020.

Ma l’attesa sta finalmente per finire. Nel 2023 Tiziano Ferro sarà in concerto negli stadi in tutta Italia per recuperare gli appuntamenti precedentemente annunciati, poi posticipati, ed infine annullati a causa del perdurare dell’emergenza covid-19 che non ha permesso lo svolgersi delle attività di aggregazione.

I primi eventi ad essere posticipati e annullati sono stati proprio quelli relativi alla musica dal vivo e il tour di Tiziano Ferro, al pari di quelli dei più grandi artisti italiani ed internazionali attesi in location con capienze importanti, non si è potuto svolgere.

Tutti i concerti del tour di Tiziano Ferro verranno recuperati nel 2023, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata.

L’appuntamento di Catania del 2021 invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

I biglietti per le nuove date sono da ora in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e Vivaticket. Di seguito il calendario aggiornato.

Le date del tour di Tiziano Ferro nel 2023

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo