Il 2022 potrebbe essere l’anno del documentario su Raffaella Carrà, icona pop, attrice, cantante e maestra di spensieratezza conosciuta e amata in tutto il mondo. La notizia è riportata sui principali media internazionali.

Il documentario su Raffaella Carrà

A ottenere i diritti internazionali in esclusiva è stata la società Fremantle, che ha annunciato l’iniziativa attraverso i canali social ufficiali. Come riportato dalle agenzie di stampa, l’ideatore di tale iniziativa è Alessandro De Rita, tra i vertici del settore italiano di Fremantle per quanto riguarda i documentari. Il progetto, invece, è stato fortemente voluto da Andrea Scrosati, CEO della società per l’Europa Continentale.

Fremantle è la stessa società che fornisce a mamma RAI e Sky Italia contenuti di grande successo, come Un Posto Al Sole e La Squadra nel primo caso e X Factor e Italia’s Got Talent nel secondo. Ecco il messaggio diffuso da Fremantle Italia per annunciare il documentario su Raffaella Carrà:

“Un’icona internazionale, una donna libera e indipendente, Raffaella Carrà ha rappresentato per sette incredibili decenni l’innovazione della tv e dei costumi. Fremantle si assicura in esclusiva i diritti internazionali per la produzione di un documentario sulla sua vita”.

Data, titolo e ospiti non sono ancora stati resi noti ma tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 potrebbero arrivare altre informazioni.

Raffaella Carrà

Raffella Carrà è morta il 5 luglio di quest’anno e ancora oggi si fa sentire il grande vuoto lasciato dalla sua scomparsa. La regina della televisione aveva 78 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia. A dare la notizia era stato Sergio Iapino, ex compagno della Raffaella nazionale.

Al suo funerale aveva partecipato una folla oceanica e ancora oggi c’è chi rende omaggio al volto più noto della televisione italiana. A settembre, per esempio, Elodie aveva omaggiato la Carrà ballando il Tuca Tuca durante la trasmissione Da Grande di Alessandro Cattelan.

Di seguito l’annuncio pubblicato da Fremantle sul documentario su Raffaella Carrà, una notizia che ha già scatenato l’hype tra i fan dell’ombelico d’Italia.

