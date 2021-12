iOS 16 verrà rilasciato il prossimo anno: l’aggiornamento probabilmente taglierà fuori i vari iPhone 6S, iPhone 6S Plus ed il primo iPhone SE. iPadOS 16, invece, non dovrebbe riguardare iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad di quinta generazione e iPad Pro 2015.

Come riportato da ‘iphonesoft.fr‘, iOS 16 e iPadOS 16 richiederanno, per funzionare, almeno il processore Apple A10. Non è ancora detta l’ultima parola, visto e considerato che mancano ancora diversi mesi al lancio di iOS 16 e iPadOS 16, e che tutto potrebbe succedere. Le nuove versioni saranno presentate durante il WWDC 2022 di giugno, per poi essere effettivamente lanciate a partire dal prossimo settembre. Gli iPhone 6S, 6S Plus ed il primo iPhone SE sono arrivati sul mercato alla fine del 2015 ed all’inizio del 2016, ed hanno ricevuto tutti più di 6 anni di aggiornamenti software (iPad Mini 4, prima che arrivi il momento di iPadOS 16, avrà superato a sua volta i cinque anni di età).

C’è da dire che la mela morsicata ha comunque deciso di rilasciare patch di sicurezza critiche a bordo della versione precedente di iOS. Per adesso, gli utenti possono optare per l’aggiornamento ad iOS 15 o di restare su iOS 14. Gli iPhone 6S, 6S Plus ed il primo iPhone SE, pur non potendo eventualmente contare sul prossimo iOS 16, riceveranno comunque aggiornamenti di sicurezza importanti per iOS 15, anche a distanza di diversi anni. Come detto prima, non è detto che alla fine le previsioni della fonte rispecchino la realtà dei fatti, mancando ancora tanti mesi all’arrivo di iOS 16 e iPadOS 16 (non tutte le anticipazioni colgono nel segno). Apple potrebbe ancora sorprenderci e regalare il supporto alle prossime major-release anche a questi vecchi dispositivi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

