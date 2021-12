Il nuovo EP di gIANMARIA è Fallirò. Crepuscolare e pungente come una lama, il giovanissimo artista vicentino continua a inseguire i suoi sogni dopo la finale di X Factor 2021 che ha decretato la vittoria di Baltimora. Nel contesto del talent show ha fatto riflettere con il suo ultimo inedito I Suicidi. Nel testo, tutt’altro che visionario e metaforico, gIANMARIA ha dipinto in modo verace la disperazione di quella parte di mondo che non vediamo nei selfie sui social né nei post motivazionali che ricorrono in diverse occasioni.

Il nuovo EP di gIANMARIA

Fallirò è anche il nome del tour annunciato dal rapper vicentino nel 2022 con una prima data a Treviso il 25 febbraio e una data finale a Roma il 3 marzo. Per l’artista si tratta del primo vero tour della sua carriera, e grazie al secondo posto a X Factor 2021 è riuscito a farsi notare da più persone su scala nazionale.

Fallirò sarà fuori il 14 gennaio 2022, e per il momento non sono state rese note le tracce in esso contenute. Per gIANMARIA si tratta del secondo EP dopo il primo uscito nel 2020 su produzione di Eiemgei, famoso per aver collaborato con nomi di un certo peso come Madame e Rocco Hunt.

Fallirò è già disponibile in pre-order e pre-save, ed è possibile ordinare la propria copia autografata. Per annunciare il suo nuovo EP, gIANMARIA ha ripulito il suo profilo Instagram da tutti i contenuti lasciando un unico post con l’artwork del disco.

gIANMARIA ha scoperto la passione per la musica all’età di 15 anni mentre passava il tempo nello studio di registrazione domestico di un amico. All’anagrafe Gianmaria Volpato, negli anni si è fatto notare partecipando a tanti tornei di freestyle con i quali ha fatto una grande palestra di stile e ha maturato le sue fonti di ispirazione.

Nel contesto di X Factor 2021 gIANMARIA ha fatto parte della squadra di Emma Marrone.

