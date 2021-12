È stato condannato il figlio di Gigi D’Alessio. Tre anni e 15 giorni la condanna del giudice a Claudio D’Alessio per lesioni personali e violenza privata.

L’uomo aveva reagito con violenza alle urla della colf, in seguito ad un litigio con la sua compagna, avvenuto nella casa di Roma. I fatti risalgono a 7 anni fa e sono emersi solo di recente. D’Alessio era stato denunciato dalla sua collaboratrice domestica in seguito all’accaduto e nelle scorse ore è stato condannato dal giudice monocratico del tribunale di Roma.

“Sono innocente, ero convinto di venire assolto. Sono finito sotto processo solo per il cognome che porto”, il commento a caldo di Claudio, nel lasciare il tribunale.

La condanna è quella per lesioni personali e violenza privata e consiste in una pena di tre mesi e 15 giorni di carcere per ciò che si è verificato il 5 luglio del 2015. Claudio D’Alessio aggredì e mandò via di casa la sua collaboratrice domestica, all’epoca dei fatti in servizio nel suo appartamento nel quartiere Parioli, a Roma.

Si era verificato un litigio tra il figlio di Gigi D’Alessio e la sua fidanzata dei tempi, Nicole Minetti. Alle urla la colf aveva reagito protestando e la sua reazione aveva scaturito quella di Claudio che l’aveva aggredita per poi cacciarla di casa. La collaboratrice domestica, successivamente, lo denunciò.

Il pm aveva chiesto per Claudio D’Alessio, in un primo momento, una condanna a 9 mesi e i suoi avvocati difensori avevano rinunciato al ricorso in appello contro la sentenza. Si appellavano all’innocenza di Claudio D’Alessio che invece nella giornata di ieri è stato ritenuto colpevole.