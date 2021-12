La questione disponibilità e consegne PS5 Mediaworld resta abbastanza calda. Dopo un primo approfondito riportato nel fine settimana, è giusto ritornare sulla questione con gli ultimi aggiornamenti del caso. Questo perché tanti clienti della catena desiderano ancora acquistare la console e pure coloro che l’hanno conquistata nell’ultima flash sale della settimana scorsa vorrebbero riceverla (magari) entro il 25 dicembre.

La prima cosa da dire è che non ci sono novità sulla prossima disponibilità PS5 da Mediaworld. Dopo la vendita della settimana scorsa, non preannunciata da alcun avviso, probabilmente, non vedremo nuove flash sale della console prima di Natale e forse neppure durante tutto il periodo delle feste. Di solito, in effetti, ogni vendita presso la catena è distanziata dalla successiva di almeno qualche settimana. Molto meglio sarebbe riporre tutte le speranze nella parte del 2022, quando potrebbe esserci un riassortimento.

Cosa dire invece delle consegne PS5 Mediaworld attese entro Natale? Come pure già raccontato, sembrerebbe proprio che le spedizioni non arriveranno in tempo per la vigilia di Natale, almeno per un grosso numero di clienti. Le ultime testimonianze raccolte sulla pagina social Facebook di Mediaworld e riportate alla fine di questo articolo, ci indicano che alcune presunte data di consegna sono pure saltate con sommo rammarico di chi si è affidato al sito di vendita online.

Cosa fare dunque nel caso si voglia conoscere esattamente lo stato della consegna PS5 Mediaworld entro il 25 dicembre? Come riportato anche nei feedback presenti a fine articolo, ecco che viene consigliato di contattare il canale Facebook della catena di elettronica per fare le opportune verifiche. Inviando un messaggio privato al team della pagina dovrebbe essere possibile sapere subito se e quando il proprio pacco arriverà durante le festività o bisognerà portare molta pazienza. Questo canale di interazione sembra essere molto attivo alle richieste dei clienti, ben più del numero verde della catena.

